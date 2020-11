Las razones del empresario argentino Manuel Antelo para vivir e invertir en Uruguay

Hace unos días, el empresario Manuel Antelo inauguró la primera etapa de Car One, un megacentro de venta de automóviles ubicado en la Interbalnearia. Además, forma parte del grupo inversor que destinará u$s 50 millones para que la empresa estadounidense Ford vuelva a Uruguay con la fabricación de camionetas Ford Transit.

Durante el discurso de inauguración de Car One, el reconocido empresario argentino brindó una visión personal de lo que lo "convence" para vivir e invertir en Uruguay.

Por encima del resto de las razones aludió al nivel de civilidad y respeto permanente por el otro. Puso como ejemplo la "imagen extraordinaria" de la transmisión de mando de marzo, y además un episodio que se había dado unos minutos antes entre el presidente Luis Lacalle Pou y el intendente electo de Canelones, Yamandú Orsi.

"Lo acabo de ver hace dos minutos cuando el señor presidente saluda al señor Yamandú Orsi; de la forma en que lo saluda y le dice yo me voy, te dejo al mando. Eso es increíble. O sea, parecería lo normal pero no lo es en el mundo de hoy. En eso Uruguay es increíble y eso a mí me convence que es el país para vivir e invertir. Tengan seguro que voy a ser un gran promotor –lo soy ya– para que otros extranjeros sigan mi ejemplo", comentó.

El empresario también destacó la calidad de la gente y de vida, lo que aseguró que lo ha convertido en un fanático del país.

Agregó índices impactantes, a su entender, que tiene Uruguay como los primeros lugares en indice de democracia, baja percepción de corrupción, libertades civiles, estado derecho y movilidad social. "Uruguay lleva 16 años de crecimiento continuo, con 4,15% promedio, el más alto de Latinoamérica y mucho más alto que los vecinos", apuntó.

Resaltó además que es "impresionante" que se tenga un mercado libre de cambio, que no exista ninguna restricción para girar utilidades, junto a sistema impositivo único en todo el territorio, y una ley de Promoción de Inversiones.

Car One fue creada en Argentina en 1997. En 2016 el grupo de Antelo compró Santa Rosa Motors quedándose con la representación de Nissan y Renault.

Ahora en el megacentro de Car One en Uruguay se estima una inversión de u$s 100 millones.