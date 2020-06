Las mujeres avanzan en el management de YPF

El CEO de YPF, Sergio Affronti, anunció la nueva estructura para el Upstream (exploración y extracción) de la compañía. El objetivo de los cambios, informó la empresa, es "incrementar la producción de petróleo y de gas". Una de las novedades de la iniciativa, que implicó el desdoblamiento entre Convencional y No Convencional, es la designación de mujeres en la primera línea de la división.

Fernanda Raggio será gerenta de Exploración de la vicepresidencia de Convencional; Guillermina Sagasti, gerenta de Geociencias; y Cristina Swed, gerenta de Ingeniería e Instalaciones de la vicepresidencia de No Convencional. Además, por primera vez, la empresa promovió a una mujer a la gerencia de una unidad de negocio. María Sacchi asumirá esta responsabilidad desde Rincón de los Sauces.

"Vamos a hacer una YPF distinta, que produzca para aportar la energía que el país necesita", afirmó Affronti, quien asumió su cargo el 30 de abril último.

El objetivo de esta reorganización, comunicó la empresa, es generar negocios sustentables que, a la vez que faciliten el salto de producción, minimicen los costos.

Mirá también Flybondi sobre Latam: "Es una noticia muy negativa" La low cost, que tiene 9% del mercado, se manifestó públicamente sobre la salida de su rival. "Al fin y al cabo, todas las aerolíneas somos argentinas", disparó

"En el convencional, el objetivo es cambiar la tendencia de declino mediante la aplicación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria en yacimientos con muchos años de producción", indicó la empresa. La estructura se unifica en dos regiones, una con sede en Neuquén y otra con sede en Santa Cruz, haciéndola más horizontal y flexible, agregó.

"En el no convenional, ahora, con sede en Neuquén, YPF tiene el objetivo de alcanzar competitividad a nivel mundial y transformar esta produción en motor de crecimiento del país. La estructura se concentra en dos regionales, con foco en petróleo y gas no convencional", resaltó Affronti quien, durante su presentación, estuvo acompañado por Gustavo Astie y Pablo Iuliano, vicepresidentes de Upstream Convencional y No Convencional respectivamente. También, estuvo presente José Manuel Aggio, vicepresidente de Recursos Humanos.