Las empresas en tiempos de pandemia

"Tenemos una prioridad muy clara, asegurar la cadena de suministro de alimentos cuidando la salud y seguridad de todos nuestros equipos. Esto implica un gran desafío a nivel operacional, y un aprendizaje y mejora continua porque el contexto evoluciona diariamente con protocolos y medidas de seguridad e higiene que no pueden ser estáticos", describe la situación Julio Pegorini, director de Recursos Humanos de PepsiCo Cono Sur.

"Las empresa están todavía reaccionando a esta situación tan compleja y tratando de ver cómo acomodarse, especialmente aquellas que no tenían una cultura de home office", comienzas señalando Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés.

El experto, sigue: "Muchas empresas están lanzando acciones de respuesta a la crisis y algunas incluso están haciendo comunicación activa de su participación en campañas de donaciones, varias trabajando con ONGs".

Lo cierto es que a la vez que las organizaciones buscan adaptarse a la nueva forma de gestionar su negocio, crean o se suman a iniciativas de colaboración para hacer frente a esta crisis sanitaria, social y económica. La donación quizá sea, hasta el momento, la propuesta más masiva. Sin embargo, ya están surgiendo otras que, en muchos casos, requieren mayor producción por parte de las compañías.

"Conceptos como el de sostenibilidad y el de responsabilidad social, no solo cobran más importancia, sino que además se vuelven imprescindibles para enfrentar una epidemia como la del coronavirus de manera colectiva, como sociedad", indica Julián D'Angelo, director ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la UBA (Cenarsecs).

Desde el centro, D´Angelo está llevando a cabo un relevamiento de las acciones propuestas que ya cuenta con 150 iniciativas de 50 empresas argentinas de todo tipo, además de un banco de buenas prácticas de firmas extranjeras. El experto concuerda con Berger en que las firmas que ya tenían asumida en su gestión la mirada responsable, fueron las primeras en reaccionar. "Pero, por otro lado, vemos que las compañías que pensaban que la responsabilidad social era puro marketing, cambiaron el greenwashing por el coronawashing, cometiendo los mismos errores de siempre", asegura el referente de la UBA.

Según datos preliminares del estudio, entre las locales nos encontramos con pequeñas, grandes, medianas y microemprendimientos, desde aquellas que modificaron toda su línea de producción para fabricar alcohol en gel, hasta las que intensificaron la donación de productos, como las alimenticias, o las textiles, que no pueden operar y reconvierten sus fábricas para producir barbijos y camisolines.

"Creo que cuando esto termine la gente le va a pasar factura a las empresas y así como no se van a olvidar de quienes dieron una mano, tampoco olvidarán a aquellos que se quedaron de brazos cruzados habiendo podido ayudar", señala D´Angelo.

A lo que el director de RR. HH. de La Caja, Jorge Habif suma su visión desde la empresa. "El COVID-19 puede traer aparejados importantes desafíos para las organizaciones, pero a la vez oportunidades. Es el momento de demostrarle a nuestros empleados, clientes y a la sociedad en general que las empresas estamos comprometidas en atender sus necesidades, ejerciendo el rol social que predicamos desde lo discursivo. Este contexto nos permite demostrar con hechos.

En acción

Mientras las campañas de donación ya sea de productos o de dinero se multiplicaron. "Algunas compañías están convocando a sus clientes a sumarse y también están movilizando a sus empleados", señala Berger.

Así, por ejemplo, Banco Galicia aggiornó su campaña tradicional de fidelización y la transformó en una solidaria, lanzando el Quiero!Solidario por el cual invita a los clientes a canjear los puntos del tradicional sistema de premios por consumo que otorga la entidad a sus clientes por cajas solidarias del programa #SeamosUno. Esa entidad bancaria, además, iguala la cifra donada hasta los $ 10 millones. Naranja, por su parte, destinará $ 20 millones por igual a Cáritas Argentina, Red Argentina de Bancos de Alimentos y Cruz Roja Argentina; BBVA también aportará $ 20 millones, equitativamente distribuido entre Cruz Roja y #SeamosUno, mientras Prudential Seguros hace lo propio sumando $ 19,5 millones a las mismas iniciativas. Hacer partícipes a sus clientes y así sumar más voluntades es también objetivo del Santander, que también destinará $ 10 millones a igualar los aportes de sus clientes a campañas benéficas, además de hacer un aporte propio.

En el caso de la Fundación PepsiCo donó u$s 6,5 millones para proveer comidas nutritivas a las comunidades afectadas por el COVID-19 en Latinoamérica, lo que significa más de 11 millones de comidas a 70.000 beneficiarios en doce países de la región, entre ellos la Argentina.

Otras compañías pusieron a disposición de autoridades o centros de salud o comunitarios los recursos en los que se especializan: en el caso de las automotrices, tanto Ford como General Motors, sus autos. Pero también las empresas de servicios hicieron lo propio: medios alternativos de pago a clientes, postergarción de los vencimientos para evitar la baja del servicio, contenido gratis en el caso

En el caso de La Caja, la firma amplió el servicio de telemedicina gratuita para todos nuestros clientes. Brindando así, el servicio DOC24, un canal de prestación médica y atención online las 24 hs., sin costo adicional para más de 700.000 clientes, este mismo servicio también se amplió para todos los empleados y su grupo familiar, sin ningún tipo de costo hasta el 30/06.

"Están surgiendo otras iniciativas innovadoras que apelan también a alguna capacidad distintiva de la empresa o la asociación con algún atributo alrededor del cual la compañía está tratando de construir reputación", advierte Berger. Un ejemplo, Siemens con la campaña junto a Atomic Lab para promover y movilizar a personas que puedan imprimir barbijos con impresoras 3D. El objetivo, 20.000 mascarillas protectoras. Mientras, Atomic Lab ofrece a esas personas plantillas basadas en diseños internacionales exitosos, Fundación Siemens contribuye retirando la producción en el domicilio de cada maker y por cada 25 máscaras producidas, la hará entrega de 1 kilo de filamento extra de forma gratuita (insumo principal para la impresión en 3D). Posteriormente se le agrega el acetato protector asegurando óptimas condiciones de higiene.

Una iniciativa que también realiza VW con sus propias impresora y destinas las 600 mascarillas al personal de la salud del Municipio de Tigre.

En el caso de Cervecería y Maltería Quilmes, desarrolló junto a Restinga, una pyme de Mar Chiquita, alcohol sanitizante al 70% para donar a hospitales públicos y centros de atención primaria en distintos puntos del país. La distribución la realiza a través de su sistema logístico, con el que también entrega aguas e insumos médicos. "Destinando parte de la producción de nuestras cervezas para poder elaborar alcohol sanitizante al 70%. Había una necesidad urgente a nivel sanitario que era el faltante de alcohol/alcohol en gel e inmediatamente comenzamos a evaluar diferentes alternativas para poder colaborar, y en una semana logramos el acuerdo con Restinga y a los pocos días lo comenzamos a distribuir a los Municipios para su entrega a hospitales y centros de atención primaria", detalla Vanesa Vázquez, gerente de Sustentabilidad de la empresa.

Un proceso similar realizó Natura, quien dejó de producir perfumes y maquillaje para focalizarse en productos de primera necesidad como jabones, alcohol y alcohol en gel.

La responsabilidad empieza en casa

Además de sus iniciativas puertas afuera, las compañías también tuvieron que hacer fuertes cambios puertas adentro, un proceso dinámico que se revisa día a día.

"Va ser interesante analizar cómo las empresas responden a los desafíos que enfrentan sus empleados al tratar de balancear las demandas de la vida familiar con la vida del trabajo ahora que estamos todos volcados al home office", asegura el académico de la UdeSA, quien empieza a percibir una sobrereacción que se traduce en excesivo trabajo, con muchas reuniones, en distintos momentos del día.

En el caso de PepsiCo, todos los empleados tienen a disposición una línea de apoyo las 24 horas a través de la cual tanto empleados como familiares pueden recibir el apoyo de profesionales de forma confidencial, sobre: manejo de emociones, ansiedad y preocupaciones, recomendaciones sobre convivencia familiar, manejo del aislamiento y soledad, información oficial de autoridades sanitarias y pasos a seguir en caso de presentar síntomas.

Además, la empresa otorgó un bono especial de $ 3500 (por el período desde el 25 de marzo hasta el 31 de marzo) para reconocer el compromiso de todos los empleados con roles directamente vinculados con la producción en plantas o distribución y reposición en puntos de ventas, roles críticos hoy para mantener la cadena de suministro en la industria de alimentos. Tiene un alcance potencial de más de 1.000 personas en ventas y operaciones.

En abril, el bono será de $ 3000 para la primera y segunda semana.

En PwC, consideran que la comunicación es esencial para la prevención y crearon un canal interno exclusivo sobre Covid-19, para encontrar en un sólo lugar toda la información agrupada. A la vez, lanzaron otros canal, "Be Well", dedicado al bienestar, entendiéndose como tal no sólo al aspecto físico de las personas, sino que incluye también lo emocional, mental y espiritual. Allí, nuestros colaboradores completan una encuesta online que les permite medir sus niveles de energía en cada una de estas dimensiones y, de acuerdo al resultado, obtienen diferentes recursos y alternativas para potenciarse, como por ejemplo consejos de alimentación.

Además, desde el departamento de Recursos Humanos comenzaron la adaptación virtual de todos los procesos, incluyendo los de reclutamiento, on–boarding y capacitación.

En el caso de Henkel, que tiene el 80% de su staff realizando teletrabajo, reforzaron las medidas de salud y prevención en la planta de Chivilcoy, al tiempo que se reprogramó la planificación de producción para abastecer a las industrias esenciales.

La firma química enfocada en adhesivos también adelantó el aguinaldo de junio al mes de abril a todo el equipo, para apoyar a sus familias en tiempos donde algunos miembros puedan ver afectados sus ingresos por la cuarentena.

A nivel voluntariado, La Caja solucionó el problema del aislamiento. Sus colaboradores, graban videos con alguna actividad como la lectura de un cuento, una receta de cocina saludable y simple, o un tutorial de cómo reciclar elementos y se distribuye en las comunidades a través de Whatsapp.