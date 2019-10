Las empresas argentinas no llegan al mínimo esperado en materia de Triple Impacto En el mundo corporativo, ya no da lo mismo ser responsable o no en lo social y ambiental. Por primera vez, compañías locales argentinas se sometieron a una medición para conocer cómo están en materia de Triple Impacto. La revista 'Apertura' accedió de forma exclusiva al primer índice elaborado por Sistema B. Qué dicen los resultados