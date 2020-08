Las empresa argentinas, entre las que menos empatía tienen con sus empleados en el ranking regional

La pandemia del coronavirus cambió la forma de trabajar y les impuso a las empresas el desafío de lidiar con una crisis sanitaria, económica y de transformación digital. La "nueva normalidad" plantea todo tipo de retos para las compañías.

En un contexto en el que se espera un cambio por parte de los líderes de las organizaciones, una investigación de Mercer reveló que las firmas argentinas son de las menos empáticas con sus empleados en América latina, aunque el 100% de las participantes coinciden en que el liderazgo empresarial deberá desarrollar esta aptitud en la relación con sus equipos.

La consultora de Recursos Humanos destacó que el 42% de las compañías del país identificaron y monitorearon las preocupaciones de los empleados, con 24 puntos porcentuales menos que las demás de la región, con un promedio de un 66%.

“Sorprende que en la Argentina el número de compañías que implementaron mecanismos de escucha sea inferior al del resto de la región, cuando siempre del país fue pionero en aplicar tendencias de Recursos Humanos que aparecen en otras partes del globo. Los argumentos que encontramos para defender la ausencia de mediciones están vinculados a la coyuntura local y la capacidad de acción post medición que les supone la aplicación de este tipo de medidas. Lo cierto es que no preguntar no implica que las preocupaciones ni que las necesidades de los empleados no estén presentes”, destaca Juliana Rodríguez, líder de Talent Strategy de Mercer.

Del 66% de las empresas que en la región detectaron las preocupaciones de su personal, la principal inquietud tiene que ver con la estabilidad económica y laboral (55%), seguida por la garantías de higiene para combatir la propagación del virus (12%), las condiciones de seguridad en el trabajo (11%), los resultados financieros de la organización (11%), la nueva modalidad de trabajo (6%) y las particularidades familiares (5%),

Asimismo, en América latina, el 73% de las empresas considera que los líderes deben acompañar a los colaboradores más allá de lo estrictamente laboral y el 72% afirma que deben aprender a mantener la productividad y la eficiencia en esta coyuntura. La comunicación efectiva para mantener motivado, comprometido y unido al staff a pesar de la distancia es otro desafío, en la mirada del 94% de las empresas.

Entre las principales herramientas que los líderes necesitarán incorporar para hacerle frente al nuevo escenario, los entrevistados mencionaron coaching o mentoring (26%), estrategia y objetivos (25%), desarrollo de competencias críticas (22%), gestión de equipos (18%) y herramientas digitales (9%).

La formación de líderes que se correspondan con un perfil ágil es una de las prioridades que emerge del relevamiento. “Entender qué tan preparados están para gestionar equipos con altos niveles de ansiedad y en un contexto de máxima incertidumbre constituye una de las piezas clave", comenta Rodríguez.

En este sentido, se evidencia en Argentina un mayor interés por brindar herramientas para facilitar el autoconocimiento y desarrollar a sus líderes en habilidades que son esenciales para la gestión individual y colectiva con el denominador común de la sigla VICA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad”, afirma la ejecutiva.

Los resultados surgieron de un focus group virtual realizado el 23 de junio entre 189 empresas de la Argentina, Chile, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. El objetivo de Mercer fue entender los motivos subyacentes de las tendencias que modelan las decisiones en las compañías en el mercado argentino y en la región. A su vez, los datos nacionales fueron completados con los de la Encuesta Spot #5, realizada con 275 firmas entre el 25 y el 30 de junio.