Las aéreas reclaman medidas urgentes, pero no hay avances en reuniones con Transporte Tras una reunión virtual el jueves, las aéreas esperaban un nuevo encuentro hoy que no fue confirmado. Reclaman que se declare la emergencia aerocomercial; poder diferir impuestos, ser eximidas de tasas y poder usar saldo a favor del IVA, entre otras medidas. Tienen sus aviones en tierra y no registran ventas.