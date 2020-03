Las 5 marcas más valiosas de la Argentina en el comienzo de 2020

El ranking BrandTZ Top 50 que recientemente difundieron las consultoras WPP y Kantar tiene una sola empresa de origen argentino entre las más valiosas de América Latina: MercadoLibre, que con una valuación de u$s 2500 millones está 19 del ranking.

Específicamente en la Argentina, el top 5 es liderado por YPF (con una valuación de u$s 1207 millones) y la segunda empresa es Quilmes (u$s 803 millones).

El podio lo cierra Banco Macro (u$s 502 millones), del que el informe destaca que tuvo un crecimiento sostenido en los últimos 10 años y que es tercera institución en términos de activos netos, cuarta a nivel depósitos, y quinta en el otorgamiento de créditos para el sector.

En el listado de la Argentina, luego quedan Personal (u$s 248 millones) y Banco Galicia (u$s 287 millones). Las 5 marcas argentinas más importantes suman en conjunto una valuación de u$s 2957 millones.

“La inversión en transformación digital ha sido clave. Las marcas más valiosas están impulsando el compromiso del cliente y el valor comercial con modelos comerciales innovadores, que incluyen soluciones omnicanal, plataformas en línea y móviles y sistemas de pago digital”, destaca el informe de WPP y Kantar.

El ranking de las 50 marcas latinoamericanas más valiosas BrandZ 2020 analiza una amplia gama de sectores industriales, desde compañías de energía y salud hasta proveedores de comunicaciones y aerolíneas, e incluye marcas de 6 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú.