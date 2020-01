Largas colas y desborde en locales para comprar la nueva camiseta de Boca

Después de una larga espera, la marca de indumentaria Adidas presentó oficialmente las nuevas camisetas titular y alternativa de Boca Juniors que el conjunto xeneixe usará en la temporada 2020.

Y los hinchas no aguantaron la ansiedad: dos horas antes de que abrieran los locales, ya había colas frente a ellos para comprarla, como suele ocurrir cada vez que Apple saca a la venta un nuevo celular y los fanáticos corren para conseguirlo.

La sucursal de Adidas ubicada en la peatonal Florida fue una de las tiendas que más público recibió hasta el momento. A las 8:00, ya había una fila de más de siete personas que aguardaban que abrieran las puertas.

En diálogo con este medio, representantes de este punto de venta contaron que, en lo que va del día, ya vendieron "un número alto de camisetas", aunque no detallaron la cifra exacta.

Adelantaron que esperan una "alta afluencia de clientes" en las próximas horas y durante el fin de semana. "Ayuda el hecho de que haya salido a la venta un viernes, porque tenemos por delante el sábado y el domingo, dos días en los que mucha gente no trabaja y puede aprovechar para venir", aclararon.

Asimismo, en la tienda de Adidas del shopping Unicenter atendieron la llamada de El Cronista, pero, ante la cantidad de personas que se acercaron al mismo, respondieron que no se encontraban en condiciones de hablar. "Estamos desbordados", señalaron.

"La de Boca", como la llama la campaña oficial, viene en tres versiones. La masculina cuesta $ 4599; la femenina, $ 4199; y la infantil, $ 3899.

Por ahora, se consigue únicamente en el store online de Boca y Adidas, y en algunas sucursales puntuales de la marca de indumentaria. Recién la semana que viene, entre el martes y miércoles, llegará a las cadenas de deportes, que se preparan para vender unas cuantas unidades.

Desde la empresa Just for Sport, comentan que hace ya dos días empezaron a recibir consultas por parte de interesados que desean adquirir "La de Boca" y que, por la alta demanda, no están tomando reservas.

"El lanzamiento se da justo en un momento en el que mucha gente se encuentra de vacaciones. Sin embargo, al tratarse de un club de la envergadura de Boca las expectativas de venta son altas", destacan desde el local de la compañía ubicado en el Alto Palermo, y agregan que la compra se podrá financiar, en cualquiera de los locales de la cadena, con 12 cuotas sin interés.

"Los teléfonos no paran de sonar y nos preguntan si ya la estamos vendiendo. A todos les respondemos lo mismo: la tendremos en unos días", relatan desde la firma Solo Deportes.

Desde que Adidas dio a conocer los modelos oficiales, en apenas unos minutos, el hashtag #LaNecesito se convirtió en tendencia en Twitter no solo en la Argentina, sino también a nivel mundial.

La titular presenta la franja amarilla horizontal sobre el fondo azul. Las tres tiras de la marca aparecen en amarillo sobre los hombros y las mangas forman la tradicional bandera Xeneize. El kit se completa con un short y un par de medias azules.

En la camiseta alternativa, predomina el color blanco y reinterpreta uno de los icónicos uniformes suplentes que el club utilizó en la década del '90, emulando los colores de la bandera en una ancha franja sobre el pecho.

Cuentan con tecnología Aeroready, que otorga una mejor ventilación y mayor frescura.

El equipo estrenará el uniforme el próximo 16 de enero en el próximo partido ante Universitario de Perú.

En 2019, durante la gestión de Daniel Angelici, Boca cerró una era con Nike para volver a vestir Adidas a partir de este año y hasta el 31 de diciembre de 2029. Así lo decidió la Asamblea de Representantes del club a mediados del año pasado, que definió el cruce de vereda por 108 votos positivos contra 42 en contra.

Con este acuerdo, considerado "el mejor contrato del fútbol argentino", la compañía alemana vestirá no solo al equipo masculino, sino también a las divisiones inferiores, fútbol femenino y el resto de los deportes federados que forman parte de la institución.

El vínculo contempla un monto fijo superior a los u$s 10 millones por año, más regalías por las ventas en el país y el exterior.