Lanzan el primer Bitcoin sin emisiones de carbono

Universal Protocol Alliance (UPA), la organización que agrupa a empresas líderes en blockchain, lanzó Bitcoin Zero (BTC0): un Bitcoin real, con cero emisiones netas. Bitcoin Zero es un token que consta de un BTC más el retiro de 10 toneladas de carbono representados por 10 tokens de Universal Carbon (UPCO2). Bitcoin Zero (BTC0) está disponible en Uphold para todos sus usuarios en América latina.

"El lanzamiento de Bitcoin Zero significa que finalmente todos podrán lograr dos metas importantes. Ser propietario de Bitcoin y, al mismo tiempo, estimular la demanda de créditos voluntarios de carbono", afirma Juan Pablo Thieriot, CEO de Uphold. "Imagínense que si, además de todos los beneficios que ya conocemos, se pudiera utilizar cripto para salvar las selvas tropicales", agrega el ejecutivo que señala que, si bien Bitcoin revolucionó los instrumentos financieros era poco sustentable. En números, y según cálculos interno, un Bitcoin representa 2,5 toneladas de carbono por año.

Por otro lado, el experto asegura que los créditos voluntarios de carbono a diferencia de los tradicionales de cumplimiento regulado que duran un año, son perpetuos. "Hoy existen certificadores muy buenos, rigurosos y confiables que garantizan que el respaldo es real. Sin embargo, al ser digitales son más accesibles al público y pueden llegar a ser masivos", detalla. Y arriesga: "En 10 o 20 años el carbono sería la moneda de reserva más lógica".

Todo comenzó hace dos semanas, cuando Universal Protocol Alliance lanzó Universal Carbon (UPCO2) el primer token de créditos de carbono del mundo. Cada token representa una tonelada de contaminación de CO2 evitada por un proyecto REDD+ certificado, que previene la pérdida o degradación de la selva tropical.

A su vez, cada token está respaldado por una Unidad de Carbono Verificada [VCU], un certificado digital emitido por Verra y otras agencias de estándares internacionales, que permite a los proyectos certificados convertir sus reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) en créditos de carbono negociables.

"Una vez que logramos digitalizar con éxito los créditos de carbono de la selva tropical, nuestro equipo se preguntó: ¿Qué podemos hacer ahora para aprovechar esta gran oportunidad con esta nueva herramienta que hemos creado? Fue así que me presentaron el concepto de Bitcoin Zero, y quedé totalmente sorprendido", afirma Matthew La Merle, chairman de la Universal Protocol Alliance. "La Universal Protocol Alliance, tiene el gran poder y utilidad de crear tokens rápidamente. Una vez que tuvimos la idea, nos tomó sólo diez días hacer de Bitcoin Zero una realidad ".

Este nuevo producto les permite a las nuevas generaciones disponer de la moneda digital sin tener que sacrificar sus ideales de cuidado del medio ambiente. "Los milennials la generación Z son los que con mayor comodidad manejan las criptomonedas, les gusta como inversión, son creyentes y, a la vez, una de sus mayores preocupaciones es el calentamiento global. Con el Bitcoin Zero no tienen que sacrificar uno por el otro", explica Thieriot.

Al igual que con todos los tokens de cripto-commodities y stablecoins de la Universal Protocol Alliance, Bitcoin Zero está disponible para cualquier billetera digital, para intercambio o para cualquier otra entidad que desee poner a disposición de sus clientes estas soluciones digitales.