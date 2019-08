La suba del dólar tras las PASO anticipó la compra de paquetes para las vacaciones

A medida que el dólar aumentaba sin freno este lunes, llegando a rozar el techo de los $ 65 en algunas casas de cambio y entidades bancarias, los operadores turísticos se preguntaban qué hacer en este contexto volátil en el que la única protagonista era, y sigue siendo, la incertidumbre. Es que desde las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sector vive una angustia compartida a causa de la ausencia de certezas de cara al futuro.

Aunque los referentes no se animan a arriesgar porcentajes de incrementos de las tarifas, hablan de subas que ya rondan el 30%. No obstante, afirman que la remarcación dependerá de la estrategia que tome cada firma, ajustando los precios según distintas variables, en las que el valor del dólar no es el único factor en juego.

De esta manera, mientras algunos aseguran no haber efectuado aumentos todavía, otros concuerdan en que la suba de precios "ya se está viendo" y que "oscilará con el correr de los días". Asimismo, los entrevistados reconocen que, al tratarse de un momento de mucha confusión a nivel macro, para definir los porcentajes será fundamental tener un dólar un poco más estable.

Desde Open Bue, reconocen que el mercado ya experimentó en otros momentos ocasiones de este tipo. "Para los proveedores turísticos, esto es como bailar el hula-hula: hay que adaptarse constantemente. Lo bueno es que los argentinos estamos preparados para todo y ya hemos vivido vaivenes anteriormente. Desde que tengo uso de la razón, el sector atraviesa esta situación constantemente", opina Daniela Pons Openbue, titular de la agencia.

En línea con su colega, Maximiliano González, director Comercial de Costa Cruceros, asegura que "es imprescindible esperar a que se informen las medidas económicas que se tomen durante esta semana, para tener un panorama más claro". "Desde nuestra parte, continuaremos realizando esfuerzos a través de medidas promocionales que garantizan a nuestros pasajeros vacaciones internacionales con precios accesibles e importantes descuentos", afirma.

En este escenario, así como mucha gente corrió al supermercado para stockearse productos o aprovechó la jornada para concretar compras postergadas, lo mismo ocurrió con las compras asociadas a los viajes y el ocio. Ante el temor de nuevos y mayores aumentos, la demanda de servicios turísticos se incrementó considerablemente durante el lunes y el martes, según fuentes de la industria.

"La fluctuación del dólar no terminó. Seguramente, en los próximos días tendremos movimientos del valor de cambio a un valor de referencia. A quienes ya adquirieron su viaje y pagaron la totalidad del mismo, esta fluctuación sólo los afectará en los gastos en el destino", expresa el subgerente de Sistemas de Interturis, Juan Pablo Correge.

"Quienes cuentan con el dinero y tienen previsto viajar en los próximos meses y vacacionar durante el verano adelantaron las compras para congelar las tarifas", explica Martín Romano, Country Manager de Atrápalo, al tiempo que asegura que la demanda de los servicios de la compañía se incrementaron más del doble este lunes en comparación a los días anteriores, especialmente en lo que concierne a estadías en hoteles.

"Registramos un aumento del 150% en la compra de estadías en alojamientos. Usualmente, la demanda de hoteles se dispara cada vez que hay una corrida. Pero esta vez nos sorprendió, fue muy alta, al igual que la de vuelos y paquetes", destaca Romano, y añade que el movimiento se estabilizó en las últimas horas, aunque las ventas de la firma continúan en alza. Asimismo, el ejecutivo afirma que el valor de referencia que se utilizó el lunes fue $ 61, mientras que este martes fue $ 55, el precio con el que abrió el mercado.

Desde el sector, apuntan que el mayor crecimiento de la demanda se observa, lógicamente, en las tarifas dolarizadas y los destinos internacionales, como Brasil, los Estados Unidos, Caribe y Europa. Desde Despegar y Almundo, dan cuenta de esta situación.

"Desde el lunes, hay una fuerte demanda en nuestras plataformas: aumentó más del 100% en contraste con el domingo, tanto en lo que respecta a hoteles, pasajes y paquetes", dice Sebastián Mackinnon, gerente General de la Argentina y Uruguay de Despegar, a lo que Francisco Vigo, Country Manager de Almundo, añade: "Vemos que crece la compra de opciones All Inclusive, con el fin de abonar ya todos los gastos ahora".

En cambio, señalan que el turismo interno no sufrió grandes cambios, aunque aclaran que tarde o temprano la escalada del dólar impactará en los precios de los destinos domésticos, ya que muchos de los ítems que componen estas tarifas se encuentran expresados en dólares. En este sentido, desde Flybondi indican que, "aunque es prematuro hablar de un aumento de precios todavía, teniendo en cuenta que el 60% de los costos de una aerolínea son en dólares, es probable que si la cotización de la moneda estadounidense se mantiene en estos niveles haya que adaptarse al nuevo valor".

En este contexto, la industria ya está planeando acciones promocionales y piensa en apalancarse en el Travel Sale, la jornada de descuentos que se llevará adelante desde el 26 de agosto hasta el 1° de septiembre. "Teníamos todo el esquema armado, pero ahora cambian los planes. Estamos esperando a ver qué pasa", detallan desde la organización.

“Vamos a poner mucho foco en generar ofertas en pesos y 6 cuotas sin interés (aunque la cantidad dependerá de cómo evolucione todo en los próximos días), que, en la actualidad, significan dos aspectos muy importantes para el turista. Al momento de tomar una decisión, nuestros clientes quieren saber cuánto saldrá, finalmente, la totalidad de su viaje una vez que traduzcan los dólares a pesos. Por eso, haremos hincapié en propuestas de paquetes con todo incluido. Y al ofrecer cuotas, daremos la posibilidad de financiarlas, algo que en este contexto es sumamente importante" comenta el directivo de Almundo.

En tanto, desde Despegar aseguran que continuarán con financiamiento en cuotas sin interés y en pesos. "De esta forma los viajeros pueden para fijar precios. Es una gran oportunidad que está siendo utilizada por muchos usuarios", concluye el gerente General de Despegar.