La revolución 2020 en las empresas: 'management', liderazgo e innovación

El nuevo mundo digital, la mínima presencia física y los cambios de hábitos a raíz de la pandemia, provocaron -de forma ineludible- una revolución en las empresas. Matías O’farrell, vicepresidente de Massalin Particulares; Martin Genesio, presidente de AES Argentina; Gastón Schisano, CEO de BBVA Seguros, y Herman Faigenbaum, director general para el Cono Sur de Cushman & Wakefield, dialogaron este martes sobre los principales desafíos en materia de gestión y liderazgo que debieron enfrentar ante la llegada de la crisis sanitaria.

O’farrell confesó que en Massalin Particulares lidiaron con varios challenges (retos, en castellano). “Tuvimos que adaptar el negocio. Nuestra fábrica estuvo cerrada 53 días. Y nos tocó, por supuesto, acompañar a toda nuestra gente, justamente para que entendieran cuál era en ese momento su nuevo rol”, recordó durante el Encuentro de Líderes, el evento organizado por El Cronista Comercial.

Además, relató, se tuvieron que acercar muchísimo a su fuerza de ventas -todo lo que es la cadena hacia atrás (producción de primaria prima) y hacia adelante (venta de los kioscos)- y trabajaron con vehemencia a fin de reabrir la fábrica con los protocolos correspondientes. “Tuvimos que hacer un acompañamiento muy profundo con todos”, recalcó.

Pese a que en la adaptación “no fue tan grave ni tan fuerte” porque ya venían implementando el homeworking una vez por semana, reconoció que se vieron obligados a potenciar el proceso de forma exponencial. “Ahora, (el home office) lo teníamos que hacer cinco veces a la semana. Hubo que adaptar la casa a la oficina”, acotó, al tiempo que detalló que se encargaron de llevarles a los trabajadores sillas, teclados y pantallas, entre otros elementos, además de acompañarlos en todo momento.

Gastón Schisano, CEO de BBVA Seguros, destacó que nunca cortaron la atención al cliente. Precisó que fue al cabo de unos 10 días cuando finalmente todos lograron estar conectados, ya que no estaban preparados desde el primer día para hacer home office al 100%.

Si bien consideró que lo ocurrido tiene su lado positivo porque permite un mix entre la oficina y el hogar, reconoció que también tiene su parte negativa. “Hoy el problema que creo que existe, por lo menos en BBVA Seguros, es que mucha gente se siente muy cómoda estando en su casa”, y ahora cuestiona por qué volver a la oficina, si de esta manera “se está trabajando bien”. En ese eje, Schisano planteó que “se debe encontrar un equilibrio entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora”.

Herman Faigenbaum, director general para el Cono Sur Cushman & Wakefield, aseveró que la pandemia y el aislamiento provocaron dos situaciones de ruptura: cómo gestionar la empresa (una de servicios B2B), cómo seguir dando servicios con una organización totalmente remota y, por otra parte, cómo continuar sin el trabajo presencial, que es a lo que se dedican siempre, especificó.

Desde el punto de vista interno, dijo, hubo dos grandes miradas importantísimas. “La primera es que cuanto más obsesionados estemos con nuestros clientes, mejor. Estar cerca, siempre a disposición y tener una actitud de sentido de urgencia en dar servicios, esa es la primera cosa que se nos puso en crisis”, subrayó. Y la segunda fue cómo trabajar internamente de forma remota. “Lo lindo fue ver surgir liderazgos que ya estaban, pero que de alguna manera no se podían manifestar en otro contexto. Y acá surgieron, tomaron la posta y se hicieron cargo”, destacó.

Con respecto a los espacios de trabajo, surgió una nueva forma de comprar y distribuir: “Las tecnologías digitales generaron una dinámica en el mercado de los depósitos totalmente inédita”, sentenció. Y en esa línea agregó: “El e-commerce vino a acelerar una gran cantidad de procesos muy grandes y los mercados realmente están muy revolucionados con eso”.

“Yo veo una continuidad de lo que estaba pasando'', opinó. “Hace 20 años que las oficinas están cambiando radicalmente, hace 20 años que el home office está presente y el sentido de las oficinas no es más ir a trabajar de 9 a 17, sino construir cultura, gestionar innovación y procesos críticos”, enfatizó. Y concluyó: “Esta pandemia nos demostró que esa tendencia se puede acelerar aún más y dar en un contexto donde las empresas no entren en crisis sino que saquen provecho de estas circunstancias”.

Martín Genesio, presidente AES Argentina, contó que en la energética enfrentaron tres cuestiones distintas: la no presencialidad en la oficina, la necesaria presencialidad en las plantas, y "el hecho de tener que terminar las obras de construcción de dos parques eólicos" que llevaban adelante. “Somos un servicio muy esencial y de alguna manera teníamos que mantener 24/7 la operatividad de nuestras plantas”, resaltó.

El manejo de cada uno de esos desafíos fue completamente distinto. En el caso del trabajo virtual, se dieron cuenta que hacía años se estaban preparando para una realidad como esta. “Muchas veces teníamos en la empresa uno o dos días de home office y no teníamos más porque nos ‘autojustificabamos’ diciendo que no iba a ser lo mismo, creíamos que la productividad iba a bajar. Y estos meses nos dimos cuenta que no era así”, aclaró.

Con respecto a la presencialidad en las plantas, apuntó que se vieron obligados a repensar un management. “Creamos protocolos muy específicos y estrictos que nos permitieron asegurar el funcionamiento de nuestras plantas 24/7", basados en medidas de seguridad, salud e higiene, detalló.

Por último, enfrentaron la necesidad de terminar las dos obras, una cercana a Bahía Blanca y otra en Neuquén. Luego de parar durante un mes, pudieron retomarlas y finalizarlas gracias a "protocolos específicos para cada empleado y cada construcción".

“Cada una de estas cuestiones obligó un management distinto. Hemos visto durante los tres procesos que han surgido nuevos tipos de management. Y en ese sentido estamos empezando a trabajar ahora, para que ese nuevo tipo de management se consolide en el futuro”, cerró.