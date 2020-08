La petrolera de Techint resigna parte de su reclamo por subsidios al gas de Vaca Muerta Tecpetrol negocia con el Gobierno un acuerdo para mantener el juicio pero sólo por lo no pagado hasta agosto de este año. Es parte de las gestiones para que la empresa acceda al nuevo Plan Gas. Reduciría en u$s 450 millones los u$s 1600 millones que exige la empresa