La petrolera Phoenix Global Resources vende activos en Santa Cruz

La petrolera Phoenix Global Resources (PGR), propiedad del grupo suizo Mercuria y el grupo Vila-Manzano, anunció que llegó a un acuerdo con Echo Energy para vender cinco bloques de producción que posee en la provincia de Santa Cruz. El precio fijado fue de u$s 7 millones en efectivo y u$s 1,5 millones en acciones. Admás, se prevé una contraprestación adicional de u$s 1,5 millones, sujeta al aumento en las reservas probadas.

"Petrolera El Trébol, una subsidiaria de propiedad total de la compañía, celebró un acuerdo con Echo Energy a fin de vender su participación no operativa del 70% en el paquete Santa Cruz Sur de cinco bloques de producción maduros", indicó PGR mediante un comunicado.

Se trata de un activo no estratégico, ya que la compañía se está concentrando en la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Las áreas vendidas tienen una producción neta actual de 2633 barriles equivalentes de petróleo y gas por día. En el primer semestre del año generaron un netback de aproximadamente u$s 1,3 millones y tuvieron un Ebitda de u$s 0,7 millones.

Cuentan con reservas probadas de 4,3 millones de barriles y probables por 13,7 millones.

Según destacó PGR la disposición de estos activos va a liberar recursos de caja que serán redistribuidos en el desarrollo de no convencionales.

El acuerdo también prevé el pago por parte de PGR de los costos del pozo Campo Límite en una de las concesiones que se espera que se adjudique en el cuarto trimestre de 2019. Echo ha acordado reembolsar hasta el 60 por ciento de estos costos en una mezcla de dinero en efectivo y acciones ordinarias, que no debe exceder un monto máximo de u$s 1,1 millones.

Para financiar la compra, Echo emitió aproximadamente 4,85 millones de libras en acciones y tomó deuda por 5 millones de euros.

""Esta adquisición es un hito significativo para Echo y demuestra que estamos cumpliendo con nuestra estrategia de crecimiento. Una vez finalizada, la adquisición supondría un reequilibrio positivo de la cartera para proporcionar ingresos muy importantes para una empresa del tamaño de Echo", destacó Martin Hull, director general de Echo Energy.