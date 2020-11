La necesidad de una mirada digital en los responsables de las finanzas

El panel "El nuevo rol estratégico del CFO" contó con la presencia de Fabiana Gadow, CEO de Korn Ferry Argentina, y Diego Murdocca, socio de Outsourcing en BDO Argentina, quienes se refirieron a lo que hoy necesita el mercado por parte de un CFO.

"Los últimos nueve meses ha sido una etapa especial en general y en particular a todo lo vinculado con la búsqueda de ejecutivos", planteó Fabiana Gadow. "Al inicio de la pandemia y cuarentena- febrero y marzo- hubo una caída importante de las búsquedas de todos los perfiles generada por una cautela ante cómo iba a evolucionar esto y qué iba a pasar con los negocios y las organizaciones".

Sin embargo, "a partir de abril/mayo empezó a hacerse una revisión organizacional de estrategia con un fuerte centro en la experiencia del cliente y esto empezó a requerir, no sólo un modelo organizacional distinto, sino también una revisión de sus perfiles con dos objetivos: asegurarse el cuadro de sucesiones ante potenciales dificultades y acomodarse a lo que el nuevo futuro iba a requerir en relación a los perfiles en general", enfatizó. Luego, "en agosto empezó a verse que los perfiles de muchas organizaciones no cuadraban con lo que necesitaban y empezó a haber movimiento con los CFO´s".

En este escenario, un común denominador que impactó en el perfil de CFO fue lo digital. El responsable de finanzas debió adquirir una mirada hacia habilidades que requieren un perfil transformador, de mucho análisis de información para tomar decisiones a futuro y que pueda acompañar a sus partners de los otros C-levels con 4 elementos: experiencia, rasgos o características de personalidad, inquietudes o motivaciones, y la competencia. "Lo vinculado con experiencias en procesos de crisis o transformación; en temas de personalidad, mucha tolerancia a la frustración, a la incertidumbre y a la toma de riesgos que en estos tipos de roles no era algo tan buscado; sobre las competencias, una fuerte habilidad interpersonal porque implicaba un diálogo constante para una mayor cercanía al SEO y otros roles, y una competencia vinculada al liderazgo; y, por último, en relación a los motivadores, poder enfrentar con mucha energía lo que es el cambio", detalló Gadow.

De acuerdo con la CEO de Korn Ferry, la demanda de nuevos perfiles no estuvo focalizada en una industria particular. "Sí en aquellas que han crecido fuertemente, las vinculadas al eCommerce fueron las más activas. Pero también en otras más tradicionales como la financiera o la petrolera, aún en un contexto de negocio no tan fuerte, el perfil es importante para acompañar a los desafíos. Y farma es una de los sectores que también se ha movido en este contexto", mencionó.

En cuanto a cómo puede ayudar la tecnología a un CFO, Murdocca planteaba que hay un aceleramiento en la transformación digital. "Dentro de esta aceleración hay herramientas variadas y el rol del CFO pasa a ser el rol de un agente de cambio dentro de la adopción de nuevas tecnologías". Según el vocero, se necesita una versión versátil del CFO para optar por esas herramientas y ver cuál se adecúa mejor a su circunstancia. En este sentido, comentó: "Se busca la manera de democratizar esa tecnología y ver de qué forma se puede compartir con varias industrias de menor nivel".

Otro punto fue el de la tercerización de servicios. "Es algo que viene creciendo año tras año", decía el responsable de BDO Argentina. "Tiene un cambio sustancial en base al pasado que se basaba más en tercerizar en alguien que tuviera un conocimiento específico porque buscaba compartir un recurso humano con alto nivel de conocimiento. Hoy necesitas que a ese conocimiento lo acompañe un entendimiento claro de procesos no estandarizados y que a ese proceso lo acompañes con tecnología".