La mayoría de los jóvenes universitarios no trabaja de lo que estudia

Lejos de trabajar de lo que alguna vez soñaron o de ejercer su profesión, la mayoría de los jóvenes universitarios tiene en la actualidad un empleo que no se relaciona con sus estudios.

Con motivo del Día del estudiante, el portal de empleos Bumeran realizó una encuesta para comprender el perfil de los jóvenes que asisten a la universidad y trabajan al mismo tiempo. El informe revela que un 63,3% de quienes trabajan mientras estudian no poseen un puesto relacionado con su carrera universitaria: sólo el 36,7% lo tiene. Asimismo, el 58,4% admitió que se retrasó en su trayecto de formación profesional tras incorporarse al mercado laboral.

"Este atraso se debe a las múltiples dificultades que afrontan los estudiantes que trabajan. Un número importante dice contar con menos tiempo libre (24,3%), tener poco margen para estudiar (17,6%) y sentirse más estresado (11,2%). Un 35,4%, de hecho, aseguró experimentar estas tres situaciones", explicaron desde Bumeran.

Aunque la tendencia no es nueva, los especialistas coinciden en que se profundizó en el último tiempo a raíz de la inestable coyuntura local. Una reciente investigación de Adecco confirma el fenómeno: el 75% de los argentinos trabaja de algo distinto a lo que imaginó en algún momento de su vida.

"El principal motivo que los estudiantes mencionaron acerca de por qué trabajan se vincula, en un 73,1% de los casos, a una necesidad económica", expresaron desde Bumeran.

Desde Adecco, señalaron que, dada la situación que atraviesa el país, notan "una mayor incertidumbre en cuanto a la permanencia laboral". "La gente está tardando más de lo habitual en encontrar trabajo, incluso las personas de corta edad. En consecuencia, la mayoría intenta retener su posición actual, aunque no esté conforme con las tareas que desarrolla o el salario que percibe. De esta manera, se mantiene en su función y se asegura un ingreso”, explica Pablo Liotti, gerente de Marketing y Comunicación de la filial local de la consultora.

Liotti apunta que otros estudios sectoriales realizados anteriormente arrojaron indicadores parecidos, aunque no exacerbados como esta vez. “En este contexto, observamos que cuesta cada vez más cubrir las necesidades básicas, por lo que se dejan de lado un poco cuestiones ociosas”, argumenta.

Entre los jóvenes que trabajan, el reporte de Bumeran da cuenta de que el 67,23% se insertó en el mundo laboral al inicio de la carrera, el 25,3% lo hizo en la mitad de sus estudios y sólo el 7,4% restante se sumó al final de esta etapa.

El estudio también dio a conocer que, si bien muchos jóvenes desean trabajar, el 63% no encuentra empleo. Del resto de los entrevistados que estudia pero no trabaja, el 20,3% aseguró que prefiere priorizar sus estudios, mientras que el 16,7% declaró no tener tiempo para hacer las dos cosas. No obstante, pese a los desafíos que genera estudiar y trabajar al mismo tiempo, el 53,6% cree fructífero hacer las dos actividades al mismo tiempo.

Quienes se hallan en esta situación, la mayoría estudia cuatro horas extras semanales (un 31,2%), mientras que los demás le destinan al estudio entre dos y ocho horas aparte del tiempo que pasan en las instituciones educativas.

Con respecto a la etapa de la carrera en la que se encuentran, el 35,7% de los encuestados respondió que se halla en el inicio de la carrera, mientras que el 32,5% se encuentra en el período final y el 31,8% restante cursa la mitad de sus estudios.