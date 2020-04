La mayoría de los argentinos reprogramó para fin de año o dejó abierto su viaje a Brasil

La pandemia del coronavirus llevó a las agencias de viaje a registrar cero ventas desde el inicio de la cuarentena. Ante las cancelaciones de paquetes, tras el riesgo de contagios y cierre de fronteras, Brasil, principal destino del exterior para los argentinos, dictó una norma para proteger a la industria turística. La misma establece que las agencias no deberán reembolsar el dinero por cancelaciones por el coronavirus si ofrecen reprogramar los servicios para más adelante u dan un crédito por lo abonado para utilizar en los próximos 12 meses, sin costo ni multa si el comprador elige la opción dentro de los próximos 90 días.

Al ser consultadas por El Cronista, las mayores agencias locales, Despegar, Almundo y Avantrip, aseguran que la mayoría de los argentinos eligió reprogramar su viaje a Brasil y unos pocos pidieron reembolsos.

"El 85% de los que tenían contratados viajes a Brasil ya reprogramaron, la mayoría eligió nueva fecha cerca de fin de año; no se cobra por el cambio. En el otro 15% hay gente que deja el viaje abierto para elegir fecha en unos meses y otros que piden devolución, pero es el menor de los casos. Es una buena decisión reprogramar, porque son viajes que se pagaron en pesos y en cuotas y no hay garantías de que más adelante cueste lo mismo", explicaron desde Almundo.

Desde Avantrip, explicaron que la mayoría eligió también reprogramar o dejar el viaje abierto y confirmar la fecha en los próximos meses. "El 30% de quienes tuvieron que reprogramar ya eligieron algún día de noviembre o diciembre como fecha de partida, porque quieren evitar el cuello de botella que se puede generar si todos eligen viajar al mismo tiempo. Pero una gran parte aún espera para confirmar la fecha en los próximos meses", precisó Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail de Avantrip.

"Cada caso es particular porque depende de lo que contrató cada viajero: las rutas involucradas, fechas del viaje y, en función de esto, las posturas de cada proveedor. La mayoría (incluidos los proveedores de Brasil) flexibilizó sus políticas de cambios y nos esforzamos por lograr el mejor acuerdo para los clientes, como dejar el servicio abierto para que decida cuándo disfrutarlo, una vez que pase la crisis sanitaria. Esto estimulará al sector y aliviará las cargas en medio de la difícil coyuntura que atravesamos", explicó Mariano Rocatti, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Desde que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, las agencias no registran ventas y estuvieron enfocadas en asistir a los argentinos varados en el exterior. Por el momento, tampoco hay demanda para viajar más adelante, si bien algunas comenzaron a notar el reinicio de búsquedas en sus sitios web, donde no veían movimientos desde el 20 de marzo: algunas personas se animan con soñar en viajar y miran posibilidades, pero eso aún no se concretan en compras, aseguraron desde Almundo y Avantrip. De hecho, ambas agencias comentaron que hubo promociones días atrás a Miami, a Colombia y de algunas aéreas, con posibilidad de cambio sin costo si no podían utilizarlo por la pandemia, pero no tuvieron éxito. Desde Despegar aclararon además que desde que se inició de esta crisis suspendieron la venta a ciertos destinos y fechas y que no tienen promociones activas; pero si bien existen posibilidades de compra y mayor flexibilidad en políticas de cambios, sobre todo a partir del segundo semestre, no hay demanda.