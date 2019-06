La fortuna de los 50 principales empresarios argentinos equivale al salvataje del FMI

La fortuna de los 50 principales empresarios y familias argentinas disminuyó u$s 12.000 millones respecto del 2018 y alcanza los u$s 58.000 millones, según la lista que publicó este sábado la revista Forbes Argentina. La cifra final equivale al salvataje que demandó el país ante el FMI.

La comparación interanual muestra una caída del 17,1% respecto de los u$s 70.000 millones que concentraban ese selecto grupo el año pasado. El primer puesto lo encabezó, al igual que en 2018, Paolo Rocca con u$s 8000 millones, u$s 1700 millones menos que el año pasado.

Paolo Rocca.

El magnate, originario de Italia, dirige el grupo Techint, que controla las empresas Ternium y Tenaris, y la petrolera Tecpetrol.

Forbes menciona la causa de los cuadernos, además de la devaluación, como una de las razones por las que disminuyó su patrimonio. "Si bien en abril la Cámara Federal revocó, por falta de mérito, el procesamiento de Paolo Rocca, el efecto se sintió en Wall Street sobre las acciones de sus dos empresas principales: Tenaris (tubos sin costura, de la cual Paolo Rocca es CEO) y Ternium (aceros planos), que suman más de 40.000 empleados globales", señala.

El segundo puesto lo mantuvo Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, con u$s 6200 millones, frente a los u$s 7300 millones del año pasado.

Alejandro Bugheroni.

Bulgheroni y familia controlan la petrolera Pan American Energy Group, empresa con presencia en la explotación de Vaca Muerta, en Neuquén. La firma es el resultado de la fusión de PAE (exploración y producción, la ex Bridas tras el ingreso de la china CNOOC) con Axion Energy (refinación y comercialización) en asociación con BP.

El tercer puesto, con u$s 3000 millones, lo ocupa Gregorio Pérez Companc y familia, que controla, entre un amplio portfolio de empresas, la alimenticia Molinos Río de la Plata.

Su fortuna mermó un 23% respecto a lo que tenía el año pasado (u$s 3900 millones).

Gregorio Pérez Companc.

"Si bien el tropezón de la economía argentina licuó el valor de las acciones de Molinos Río de la Plata y Molinos Agro, sus dos buques insignia en el mercado bursátil local, la familia cuenta con un family office muy sofisticado con base en Nueva York que le permite sortear los vaivenes de la economía doméstica", afirma la revista.

El cuarto lugar lo ocupa Alberto Roemmers (u$s 2800 millones), cuya fortuna creció en 1000 millones de dólares. Fue el único dentro de los primeros lugares cuyo patrimonio mostró un alza (55,5%).

La venta, a comienzos del año pasado, del 50% de la participación que la familia tenía en Mega Pharma es la razón que explica este salto.

Alberto Roemmers.

Hoy sigue operando en el rubro a través de otra sociedad, denominada Siegfried, con presencia en México, Colombia, Perú y Ecuador, según Forbes. En el mercado local, la familia aún ostenta el control sobre cinco de los diez medicamentos más vendidos y conserva el 44% de las acciones de otra compañía familiar, Gador, cuarto laboratorio del país.

Quien cierra el Top 5 es Jorge Pérez (u$s 2600 millones), fundador y CEO de Related Group, una de las empresas de real estate más grande de los Estados Unidos.

Jorge Pérez.

Argentino-cubano, "el rey de los condos" de Miami cuenta con un portfolio de desarrollos residenciales en esa ciudad que cotiza en más de u$s 10 mil millones, desplegado en 100 mil viviendas construidas durante cuatro décadas. También invirtió en los últimos años en Puerto Madero.

Quienes siguen

Marcos Galperín (u$s 2500 millones);

Hugo Sigman y Silvia Gold (u$s 2400 millones);

Edith Rodríguez (u$s 2.000 millones);

Familia Werthein (u$s 2000 millones);

Eduardo Eurnekian (u$s 1500 millones);

Marcos Galperín.

Luis Alejandro Pagani y familia (u$s 1100 millones);

Francisco De Narváez (u$s 970 millones);

Julio Alfredo Fraomeni (u$s 920 millones);

Alfredo Coto (u$s 870 millones);

Héctor Pedro Poli y familia (u$s 850 millones);

Javier Santiago Madanes Quintanilla (u$s 830 millones);

Juan Carlos Bagó y Sebastián Bagó (u$s 800 millones);

Alfredo Coto.

Alfredo Román y familia (u$s 800 millones);

Felipe y Marcela Noble Herrera (u$s 800 millones)

Eduardo Costantini (u$s 790 millones).

Enrique Eskenazi (u$s 750 millones);

Samuel Liberman Falchuk (u$s 720 millones);

Lilia Neumann de Sielecki (u$s 700 millones);

Jorge Horacio Brito (u$s 690 millones);

Jorge Horacio Brito.