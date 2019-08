La exportación de vino volvió a caer y, pese a la nueva devaluación, no se prevé una mejora

Las bodegas habían comenzado el año con ciertas expectativas puestas en la exportación; la fuerte devaluación del peso en 2018 redundó en una mayor competitividad para los vinos locales, que, con nueva fuerza, empezaban a recuperar terreno desde octubre pasado.

Sin embargo y a pesar de que la exportación de vino fraccionado venía creciendo hasta mayo, en julio, por segundo mes, registró una fuerte caída de 11,2%, baja que en botella fue de 8,3%. Esa situación cambió las previsiones más optimistas iniciales. Pese a eso, acumula aún un alza de 3,6% en el año, según datos del Instituto Nacional de Vitivinícola (INV).

En abril, las mayores bodegas exportadoras habían asegurado a este diario que preveían crecer de 5% a 10% en el exterior. Ahora, y pese a la nueva devaluación tras las PASO, estiman que con suerte la Argentina cerrará 2019 con ventas similares a 2018 o con un leve alza de, a lo sumo, 5%.

Tanto en el Grupo Peñaflor (1º exportador del país) como en Familia Zuccardi (3º), aseguran que en la baja de julio inciden, especialmente, las fuertes promociones que realizan otros países productores y que la mayor competitividad argentina no es suficiente para crecer.

"En Estados Unidos, el mayor mercado destino argentino, cae un 10% el consumo de marcas locales. Somos más competitivos por la devaluación, pero otros factores impiden el crecimiento; desde la situación macroeconómica y la falta de acuerdos de libre comercio hasta, sobre todo, la escasa promoción de vinos locales. La Argentina debe invertir más en su marca, pero no lo hace porque no hay recursos suficientes. Otros países invierten mucho, como Australia, que retomó su crecimiento en EE.UU.", explicó Francisco Do Pico, director de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor.

"El mercado de vinos del mundo es hipercompetitivo. En la Argentina tenemos una política errática y destinamos poco dinero a la promoción genérica; los que ganan más espacio es porque invierten mucho en promoción desde el Estado. Europa es muy agresivo. Tenemos un mejor tipo de cambio, pero escasas herramientas de promoción. Además, hoy la Argentina no genera buenas noticias y el vino es placer, se vincula a cosas positivas; la imagen conflictiva del país también incide. Brasil y Canadá cayeron como destinos", explicó José Alberto Zuccardi, gerente general de Familia Zuccardi.

"Desde las PASO cambió de nuevo el contexto. Pero el vino no es sensible a la devaluación en lo inmediato, lleva tiempo construir mercados, aunque impacta en el negocio, se recibe más dinero y se licúan retenciones. Estimo que el año cerrará apenas por encima de 2018, a lo sumo un 5% en fraccionado. Nosotros estamos cerrando el año fiscal a agosto con un alza en volumen menor al 5% en el exterior", dijo Do Pico.

"Los resultados de la devaluación no son inmediatos, si bien ayudan y dan más aire. Pero se necesita un escenario estable para trabajar, construir distribución, marca y hacer promociones; lleva tiempo", opinó Zuccardi. "A principios de año era más optimista; ahora creo que con suerte podemos terminar igual a 2018. Nosotros estamos similar en exportación al año pasado, pero mejorando distribución y premiumizando el rango de ventas", agregó.

Desde Trivento (de la chilena Concha y Toro, 4º exportador), aseguran que crecen 22% en volumen en el exterior, gracias, sobre todo, a acciones promocionales con la Major League Soccer (MLS) de EE.UU. "Si bien la devaluación puede ayudar a las ventas, muchos de nuestros insumos secos tienen precios en dólares y además la inflación, si no es contenida, vuelve a cero la competitividad ganada", aclaró Mónica Caamaño, directora de Comunicación de Trivento.