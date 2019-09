La empresa argentina que denunció por

La firma argentina que denunció a HP ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) entró en concurso preventivo. Etertin SA, dedicada a la venta y distribución de insumos informáticos, acusó recibo de la crisis económica, sumado al fin de su vínculo exclusivo con la tecnológica de origen estadounidense en marzo de este año. Acumula deudas bancarias por casi $ 10 millones, algunas de ellas en Situación 3, es decir, con problemas.

Según un escrito presentado en la Justicia por Diego Verdejo, titular de la compañía, en julio pasado, la rescisión del acuerdo con HP causó un derrumbe del 70% en las ventas. A esto se le sumó una reestructuración de personal que implicó el despido de 23 empleados en marzo de este año. La gota que rebalsó el vaso y le permitió a la firma iniciar el proceso de apertura de concurso preventivo, concedido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 13, fue un cheque rebotado por $ 93.993 librado contra Santander Río.

“La crisis me afectó pero fundamentalmente fue por el acoso de HP. A partir de la denuncia me sacaron los descuentos que tenía y los planes de marketing, también hablaron con mis clientes para que no me compren más”, cuenta Verdejo. A mediados de 2018 comenzó a buscar un socio que aportará capital y así poder continuar con la compañía pero ninguna reunión llegó a buen puerto.

De acuerdo a la información publicada por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Etertin tiene, a julio de 2019, cinco deudas informadas. Las más comprometidas – figuran en Situación 3 – son las de $ 1.930.000 con el banco español antes mencionado, otra de $ 1.919.000 con el ICBC y una de $ 1.308.000 con el Banco Nación. A su vez, figura un crédito con el Banco Galicia por $ 3,7 millones que se encuentra en Situación 2 – con seguimiento especial -.

La PyME local también señala que las altas tasas de interés perjudicaron su negocio debido a que este se encuentra, en gran parte, protagonizado por productos importados. Entre febrero de 2018 y marzo de 2019, detalla, tomó créditos por u$s 1,2 millones para poder comprar insumos en el exterior, sin embargo, los vencimientos semestrales y anuales fueron difíciles de cumplir post devaluación.

Verdejo inició una causa penal por “acoso y extorsión” contra HP y varios de sus directivos en la que denunciaba que estos le habían solicitado pagos extra, entre 2011 y 2017, por supuestas campañas de marketing que luego no se llevaban a cabo, bajo amenaza de rescindir el contrato de distribución exclusiva. Etertin, asegura, fue perjudicada en una suma superior a los US$ 19 millones debido a las consecuencias de su presentación.

En tanto, la causa 66670/2017 contra HP sigue su curso bajo secreto de sumario. Según relata el ejecutivo, hace unos meses se realizaron allanamientos en los domicilios de diversos directivos de la firma, incluidos Juan Campos, actual gerente general de la misma, y Carlos Huergo, ex titular de la compañía informática.

“Me quedé con un equipo reducido de gente para tratar de recuperar a la empresa desde otro lugar. La idea es retransformar el modelo de negocios porque es imposible seguir de este modo sin la principal fuente de ventas”, señala. Y remata: “Lo que quiero hacer ahora es seguir impulsando la causa contra los funcionarios de HP, aunque la Justicia va muy lento a pesar de que aporté mucha información sobre cuentas en el exterior y decenas de propiedades de los ejecutivos de la compañía en el país”.