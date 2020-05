La deuda de las aerolíneas ascendería a u$s 550.000 millones a fin de año

La deuda de las aerolíneas podría elevarse un 28%, como consecuencia de la asistencia financiera que las compañías están recibiendo para sobrevivir a la crisis por el coronavirus, hasta alcanzar cerca de u$s 550.000 millones al cierre del año, según un informe elaborado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Esta cifra supone un incremento de u$s 120.000 millones sobre los niveles de deuda registrados a principios de 2020,

El estudio precisó que u$s 67.000 millones de la nueva deuda se componen de préstamos de los gobiernos (u$s 50.000 millones), impuestos diferidos (u$s 5.000l millones) y garantías de préstamos (u$s 12.000 millones).

En tanto, u$s 52.000 millones provienen de fuentes comerciales, que incluyen préstamos comerciales (u$s 23.000 millones), deuda del mercado de capitales (u$s 18.000 millones), deuda de nuevos arrendamientos operativos (u$s 5.000 millones) y acceso a líneas de crédito existentes (u$s 6.000 millones).

“La ayuda gubernamental está ayudando a mantener a flote a la industria. El próximo desafío será evitar que las aerolíneas se hundan bajo la carga de la deuda que está creando la ayuda", comentó Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

"Más de la mitad del alivio proporcionado por los gobiernos crea nuevos pasivos. Menos del 10% se sumará al capital de las aerolíneas. Esto cambia el panorama financiero de la industria por completo. El pago de la deuda a los gobiernos y los prestamistas privados significará que la crisis durará mucho más tiempo que el que tarda en recuperarse la demanda de los pasajeros", explicó De Juniac.

En total, los gobiernos se comprometieron a aportar u$s 123.000 millones en ayuda financiera a las aerolíneas, pero de esta cifra será necesario reembolsar u$s 67.000 millones; este saldo consiste principalmente en subsidios salariales (u$s 34.800 millones), financiamiento de capital (u$s 11.500 millones) y desgravaciones/subsidios fiscales (u$s 9.700 millones), algo que es vital para las aerolíneas, que gastarán aproximadamente u$s 60.000 millones en efectivo sólo en el segundo trimestre de 2020.

El informe midió, además, la proporción de las ayudas que las aéreas reciben en función de la facturación de 2019: en promedio, se anunciaron asistencias gubernamentales por u$s 123.000 millones, que equivalen al 14% de los ingresos totales de las aerolíneas de 2019 (u$s 838.000 millones).

En este caso, América latina es la que salió menos favorecida: las aéreas de la región recibieron apenas el 0,8% (u$s 300 millones) de su facturación de 2019 (u$s 38.000 millones) en ayudas de los gobiernos.

En cambio, el gobierno de Estados Unidos lideró los planes de ayudas estatales; por eso las compañías de América del Norte percibieron en ayudas el 25% de los ingresos anuales de 2019 para las aerolíneas de la región. Le sigue Europa, con una asistencia equivalente al 15% de los ingresos anuales de 2019; y Asia-Pacífico, con el 10%. En tanto, las ayudas a las aéreas de África y Medio Oriente representan el 1,8% de sus ingresos el año pasado.

"Muchos gobiernos han intensificado los paquetes de ayuda financiera que proporcionan un puente sobre esta situación tan difícil, incluyendo dinero en efectivo para evitar las bancarrotas", comentó De Juniac.