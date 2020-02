La crisis del coronavirus le costó u$s 6000 millones a Galperin

MercadoLibre, la más valiosa de las empresas argentinas, recibió un duro golpe a raíz de la crisis global del coronavirus. Hace dos semanas, cuando la compañía anunciaba que Marcos Galperin dejaría de ser el CEO de subsidiaria local, contaba con una capitalización bursátil de u$s 36.540 millones. En cambio al cierre de los mercados locales, el gigante del e-commerce regional alcanzaba apenas u$s 30.620 millones. Una pérdida de casi u$s 6000 millones.

El temor a los efectos que el Covid-19 pueda tener en la economía global desde hace varios días que se siente en las principales plazas bursátiles del mundo. Y en el caso de MercadoLibre, al miedo generalizado se le suma que el año pasado quintuplicó sus pérdidas con respecto a 2018.

En 2019 la plataforma de comercio electrónico facturó u$s 2296,31 millones en 2019, un 59% más que sus ingresos del año anterior. Sin embargo, sus costos operativos crecieron de u$s 766,49 millones a u$s 1255,28 millones.

En tanto, los gastos de inversiones en desarrollo de producto y tecnología treparon de u$s 146,27 millones a u$s 223,81 millones; los de ventas y marketing, de u$s 482,45 millones a u$s 834 millones; y los generales de administración, de u$s 137,77 millones a u$s 197,45 millones.