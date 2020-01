La canasta de productos de verano llega con aumentos de precios de hasta el 79,3%

Llegó la temporada de vacaciones de verano y, para prepararse para ir a disfrutar de la playa o de unos días en una pileta, habrá que pagar hasta un 79,3% más caro que 12 meses atrás. Es que los productos que componen la canasta estival tuvieron fuertes incrementos de precios, algunos de ellos, bastante por encima de la inflación del mismo período, según relevó la consultora Focus Market.

El relevamiento, realizado mediante tecnología scanntech –de lectura puntos de venta–, contempla un conjunto de 22 productos de marcas y presentaciones diferentes de consumo estacional de verano. Se evaluaron 515 puntos de venta en todo el país.

Además del precio, se analizó la evolución en el consumo, cantidad de unidades y facturación de cada uno de los productos de la canasta.

"Lo que vemos es que no sólo el precio determina el consumo. Hay cambios de hábito que no se explican por esa variable. Y tenemos el caso de los protectores solares, en los que el consumo no cayó pese a haber tenido un fuerte incremento, porque son importantes para la salud", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Los cinco productos que, en promedio, más aumentaron sus precios fueron las cremas corporales (79,3%), barras de cereal (69,4%), jugos en polvo 65,1%), bebidas energizantes (59,3%) y yogures (59,1%). En la otra punta, vino de gama media alta (25,3%), vinos de mesa (28,8%), postres (31,9%), bebidas isotónicas (33,5%) y cervezas (37,2%) son las categorías de menor crecimiento.

En cuanto al consumo, los cinco productos con mayor caída en la comparación interanual fueron barras de Cereal (48,2%), Fernet (27,6%), repelentes para mosquitos (23,1%), cremas corporales (13,5%) y yogures (10,5%). Bebidas isotónicas (8,4%) es la única categoría que año contra año mostró una recuperación del consumo. En tanto que el segmento helados no tuvo variaciones.

Asimismo, entre las categorías que menos crecieron en facturación interanual están postres (caída del 0,2%), barras de cereal (11,5%), fernet (17,7%), repelentes (20,9%) y aguas saborizadas (24,3%).

Por último, medidos en unidades, los productos que más cayeron fueron las barras de cereal (-34,1%), repelentes de moquitos (-20,2%), productos para el cabello (-13,3%), aguas saborizadas sin gas (-12,5%) y cervezas (-2,8%).