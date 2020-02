La Bolsa de Rosario suspendió a Vicentin como operadora del mercado de granos

La Bolsa de Rosario suspendió a Vicentin como operadora del Mercado Físico de Granos. Así lo anunció la entidad y aclaró que se trata de una medida efectiva hasta que la compañía acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores.

Según explicó el presidente de la entidad, Daniel Nasini, "el Reglamento de Operadores del Mercado Físico de Granos de la BCR establece expresamente en su art 10° que la presentación en concurso preventivo de una firma operadora implica la suspensión de la misma para operar en tanto se logre la homologación del acuerdo de acreedores.

Ayer justamente, Vicentin pidió la apertura del concurso preventivo tras 60 días de haber entrado en default por "estrés financiero".

La compañía busca proteger sus activos y negociar con los acreedores su pasivo, que ya supera los u$s 1300 millones (se divide en u$s 1000 millones con bancos y u$s 350 con proveedores agrícolas).

Vicentin buscará la aprobación de tres acuerdos: uno con los acreedores comerciales (correacopios y productores a los que les compró materia prima y no les abonó), del que ya se conocieron detalles el 24 de enero pasado; otro con los bancos nacionales y otro con los acreedores de la banca internacional.