Juan Pazo, Superintendente de Seguros de la Nación, comparte su visión sobre cómo se trabaja desde el sector para reducir la brecha de género.

¿Cuál es en volumen, la cantidad de mujeres que trabajan en la Superintendencia y en que puestos?

Dentro de la Surperintendencia de Seguros de la Nación (SSN), casi la mitad de los trabajadores son mujeres. En cargos de planta permanente las mujeres ocupan el 49,18% y en contratos de Ley Marco, el 48,18%. En los cargos gerenciales, el 40% son mujeres.

¿Cómo se trabaja desde la SSN para concientizar a las aseguradoras de apostar por el liderazgo femenino en los cargos de primera línea?

Estamos convencidos que debemos generar espacios para repensar los modelos y redefinir el liderazgo, basado en el talento y las competencias. Tomar conciencia es el primer paso para trasformar nuestra realidad.

Frente al empoderamiento de las mujeres, ¿qué acciones se realizan desde la SSN?

La SSN está trabajando en la autonomía económica, eje basado en dos líneas de acción: los seguros y las mujeres, y las mujeres en el seguro. Por un lado, incentivar a la industria a ofrecer productos para la mujer, que cubran sus necesidades y las de su familia para empoderarlas a través del control de sus riesgos y protección de su economía familiar. En el mundo, el mercado de mujeres para el seguro minorista representa u$s 770.000 millones y tiene una proyección de crecer a u$s 1,7 billón para 2030, según el Bank of New York Mellon Corp y la United Nations Foundation. Estamos ante el reto de sumar protagonismo a las mujeres, reafirmando su participación en el ámbito asegurador. Las firmas que aumentan las oportunidades de las mujeres en cargos de liderazgo registran un desempeño más alto.

¿Quiénes son las mujeres relevantes dentro del ámbito del seguro, a su entender, y por qué se destacaron?

El mundo del seguro está cambiando en diversos aspectos y el liderazgo es uno de ellos. Países como Brasil y Paraguay tienen hoy como máxima autoridad a mujeres. A nivel mundial, destacó la labor llevada adelante por Inga Beal, ex CEO de Lloyd's de Londres, Anna Maria D'Hulster, ex Secretaria General de la Asociación de Ginebra, Victoria Saporta, Directora Ejecutiva, políticas macro prudenciales, Banco de Inglaterra y Directora del Board de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y Julie McPeak, presidente de la Asociación Nacional de comisionados de Seguros de los Estados Unidos (NAIC), quienes desempeñaron un rol multifacético dentro de las organizaciones.