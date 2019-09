JetSmart pone en duda su operación, mientras Norwegian inaugura una nueva ruta

Los low cost enfrentan realidades disimiles en el mercado argentino. Mientras que la aerolínea chilena JetSmart evalúa sus inversiones, e incluso su presencia, en el país tras un fallo judicial que complica su operación en el aeropuerto de El Palomar, Norwegian anuncia la inauguración de la ruta Jujuy-Buenos Aires para la próxima semana.

“Esto cambia las reglas del juego”, le aseguró Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart, a Infobae. La jueza federal Martina Forns amplió la restricción de la actividad de las aerolíneas en el aeropuerto. A partir del 26 de septiembre no podrán volar entre las 22 y las 7 del día siguiente, lo que las llevaría a revisar sus rutas y números.

Por caso, la compañía perteneciente al fondo estadounidense Indigo Partners apuntó que tendrá que cancelar entre el 15 y 20% de la operación de cada avión. “Anunciamos hace poco que duplicaremos la flota y que lleva un nuevo avión en noviembre, pero los dueños nos preguntan si de verdad se volará un 20% menos. Se analizará qué vamos a hacer con la inversión porque no vamos a poder rentabilizar los activos de manera óptima”, apuntó el directivo.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación señalan que esta decisión afectará a casi dos millones de pasajeros. “Es una medida que alienta el retroceso, no el progreso. No tiene ningún tipo de argumento ya que hemos presentado todo lo que la Justicia solicitó”, esgrimió Tomás Insausti, responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC ).

“Esto no da previsibilidad, no hay reglas claras y complica todo. Tendríamos que desdoblar la operación e ir a Aeroparque, donde no hay lugar y se encarece todo. Trasladarnos a Ezeiza sería una locura, mataría el mercado low cost”, afirmó Pérez Corral. La aerolínea cancelaría las rutas Tucumán-Mendoza, Neuquén-Salta, Rosario-Neuquén e Iguazú-Rosario.

La firma, que se define como ultra low cost comenzó a operar en el mercado argentino a fines de 2018 con la conexión Mendoza-Santiago de Chile. Pronto consiguió la autorización para realizar vuelos de cabotaje. Otra firma que se vería afectada por la medida de la jueza Forns es FlyBondi , que también tiene como hub a El Palomar.

Por otro lado, en tierras jujeñas, Norwegian Air presentó su nuevo vuelo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial. A partir del próximo 20 de septiembre comenzará a operar la ruta Buenos Aires-San Salvador de Jujuy con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos desde Aeroparque.

Del evento participaron Martín Bulla, director de la filial local de la aerolínea de origen noruego, y Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy. Este vuelo será uno de los inaugurales del renovado aeropuerto provincial “Horacio Guzmán”, que amplió su capacidad y ahora podrá recibir hasta 3 millones de pasajeros por año.

Según consigna Télam, el precio del pasaje será de $ 1700 por tramo y el servicio está garantizado hasta marzo de 2020.