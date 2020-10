Inversión en Uruguay: subió rentabilidad en campos a 4% en dólares

Entre las inversiones que están ganando interés, sobre todo de aquellos que miran a Uruguay como un país más estable que la Argentina para 'plantar' capital, los campos para producción agropecuaria se transformaron en una de las estrellas.

"El sector agropecuario uruguayo, históricamente, ha sido un sector protegido por el gobierno de turno. No se aplican retenciones impositivas a ninguna de las actividades y todos los commodities cotizan en dólares, siendo esta la moneda de cambio", destaca Guillermo Binello, división agropecuaria inmobiliaria Amarras Uruguay.

El experto detalla que los precios de los campos varían de acuerdo a la actividad y se mueven en los siguientes valores:

Campos Agrícolas en zona Núcleo: entre u$s 6500/8000 por hectárea.

Campos Mixtos: (30/40% con suelos agrícolas) entre los u$s 3500/4500 por hectárea.

Campos ganaderos (cría): entre los u$s 1800/2500 por hectárea

Campos ganaderos con posibilidad de recría e invernada entre los u$s 3000/4000 por hectárea.

Campos forestales: entre los u$s 2500/3500 x hectárea (se está construyendo la tercera planta de celulosa, con una inversión estimada de u$s 5000 millones.)

Binello explicó además que la rentabilidad sobre el capital tierra invertido varía, dependiendo de la actividad, entre el 3 y 4 %. La valorización de la tierra históricamente ha sido de un 2/3% sobre la inflación americana.

Desde Buenos Aires, el asesor inmobiliario Horacio Ludigliani refuerza la idea en comparación con las posibilidades que hay en la Argentina. "En materia de inversiones en campos estamos en el precio más bajo en dólares por hectárea de las últimas décadas. No solo por el aumento del dólar, también atentan contra esa inversión la falta de seguridad jurídica y de un sendero en materia de economía. Los inversores globales prefieren invertir en Uruguay o Paraguay, países que le permiten acceso a la moneda norteamericana y a repatriar sus inversiones", dijo a El Cronista.

Binello suma además que en Uruguay se desarrollaron fideicomisos ganaderos, lo cual para el experto es una "excelente opción para invertir montos menores y empezar a conocer el manejo del campo uruguayo. La rentabilidad, en este caso, se ubica en el orden del 7 % al 8 % anual".

Entre otras caracterísiticas que deben tenerse en cuenta para invertir, señala que "la titularidad de la tierra presenta títulos en perfecto estado, no existen los derechos y acciones. La compra la puede realizar tanto una persona física como jurídica, no teniendo necesidad de tener radicación en Uruguay. Asimismo, no existe ninguna restricción ya sea en tamaño de las explotaciones o ubicación de las mismas para extranjeros".

Y otro tema importante que destaca Binello es que "este mercado ofrece una libre disponibilidad de divisas pudiendo girarlas sin ningún tipo de restricción impositiva. Y, por otro lado, los mercados son cristalinos y no se aplica IVA sobre la producción ni maquinarias".

Por su parte, otros datos que hacen interesante a los campos uruguayos es que el sector ganadero en ese país está apoyado por una gran distribución de plantas frigoríficas y no hay problemas sanitarios ya que se vacuna contra aftosa, provista por el Estado. El 100% del rodeo posee chip electrónico, facilitando así el control y la trazabilidad. Actualmente Uruguay tiene aproximadamente 130 mercado habilitados para exportar carne, entre ellos Japón, Corea y Estados Unidos.