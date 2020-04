Inventó un frontón para espacios pequeños y el negocio explotó con la cuarentena

La pandemia del coronavirus y el aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno impactó de lleno en la vida deportiva de muchas personas que, a la hora de hacer actividad física, exploran nuevas alternativas que se adapten a las dimensiones de sus hogares.

En ese contexto, la búsqueda de artículos deportivos en Internet llevó a que una antigua idea renazca, tras años de parate. Se trata de Winner Tenis, un frontón móvil ideal para entrenar en el hogar y apto para niveles principiantes como profesionales, desarrollado por Emiliano Sacco, un artista plástico rosarino.

La idea del frontón móvil nació hace tres años y nunca llegó a producirse industrialmente, pero, por casualidad o no del destino, resurgió tras las consultas de algunos clientes en la antigua página de la red social Facebook.

En diálogo con El Cronista, Sacco contó su primera experiencia con este producto: "Yo soy artista plástico y también profesor de tenis. Durante ese proceso, surgieron algunas cuestiones como, por ejemplo, tener poca capacidad de personas en cancha a la hora de recaudar como profesor".

Y siguió: "Empecé a buscar alternativas para poner más gente en la cancha y que sea más redituable la hora de profesor. Ahí empezó a surgir la idea del frontón, que fue muy exitosa".

A partir de la pandemia y las dificultades de espacio para hacer deporte, muchos usuarios comenzaron a consultar si el frontón continuaba en produciéndose o vendiéndose. "La idea empezó a surgir de nuevo y lo estoy viendo como una alternativa para crear una red de negocios solidaria", aseguró Sacco.

La producción de Winner Tenis volvió al ruedo hace apenas 20 días y ya se hicieron 60 unidades del frontón, que mide dos metros de largo, uno de profundidad y 1,2 de ancho. En tanto, otras 60 piezas están en proceso de construcción y esperan ser vendidos durante los próximos quince días. "Hay 15 personas afectadas a la venta. La demanda es muy grande, aún con un grado de publicidad muy baja", soltó, sorprendido, el artista plástico.

Con un valor de $19.000 y envíos a todo el país, el objetivo de Sacco está puesto en llegar a los 500 equipos en los próximos cuatro meses, pero, con cautela, prefiere esperar a cómo se desarrolle el mercado y su respectiva demanda.

El testimonio de un profesional

En los inicios del proyecto, el ex tenista profesional argentino, Eduardo Schwank, un fue la cara visible de la marca. Tres años más tarde, el ex deportista se ocupa del proceso de comercialización de Winner Tenis. "Hace tres años hice la publicidad y ahora me llamaron y me estoy ocupando del proceso de venta del producto", confió el tenista al portal Punto Biz.

"El frontón te permite jugar al tenis de forma profesional, es decir, podés pegarle 360 veces en diez minutos", agregó Schwank.