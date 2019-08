Inmuebles: en julio bajaron los precios en dólares por cuarto mes consecutivo

Los precios de las inmuebles en Capital Federal tuvieron un retroceso en dólares por cuarto mes consecutivo durante julio, de acuerdo a un relevamiento que realizó ZonaProp. Así, el metro cuadrado se ubicó en u$s 2545, que representó una caída de 0,2% respecto de junio.

El precio promedio de un departamento de dos ambientes y 50 m2 actualmente tiene un valor de u$s 133.000, mientras que uno de tres ambientes y 70m2 ronda los u$s 187.000.

En junio, según ZonaProp, el 69% de los barrios tenía un incremento de precios. No obstante, ahora, el 83% de los barrios tuvo una disminución o estancamiento en los valores.

El m2 más caro es el de Puerto Madero, donde se ubica a u$s 5784. Lo sigue Palermo, con un m2 de u$s 3518, y Las Cañitas, a u$s 3512. Entre los de valores medios están Saavedra (u$s 2.732), Parque Centenario (u$s 2.555) y Barracas (u$s 2.440). Por otra parte, los de precios más bajos son La Boca (u$s 1766), Constitución (u$s 1755) y Villa Lugano (u$s 1220).

Además, los barrios que tuvieron el mayor incremento interanual en sus precios durante julio fueron Paternal (7%), Villa Luro (7%) y Liniers (6%).

Los alquileres mostraron una suba de precios de 2,3% en julio y acumulan 17,2% en el año. “Un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la ciudad cuesta $15.708, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 se alquila a $21.991 mensuales”, especificó el informe.

El barrio que mayor incremento interanual de precios tuvo fue Puerto Madero (44%).

Las cuotas de los creditos UVA, según ZonaProp, tuvieron una suba de 26,4% en lo que va del año. Mientras que la rentabilidad anual se mantiene en 3,3%