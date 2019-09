Inequidad y crisis climática en el centro de la economía +B

"Vivamos el impacto" es el lema que reunió a unas 1200 personas en el segundo Encuentro +B que se realizó entre el 11 y el 13 de septiembre en Mendoza.

El objetivo, inspirarse, conectarse y nutrirse de experiencias para definir acciones conjuntas que ayuden a dar solución a la inequidad y la crisis climática partiendo de la fuerza el propio mercado.

Entre ellas, la exposición de Otto Scharmer, creador de la Teoría U, profesor en MIT y fundador de Presencing Institute, acerca de su teoría sobre el cambio sistémico que la sociedad necesita para el futuro que emerge. Scharmer partió de la idea de que vivimos en un mundo disruptivo "Cuando enfrentamos la disrupción, cerramos nuestra mente, nuestra voluntad y esto nos lleva a la ignorancia, el miedo y el odio; en cambio si nos abrimos, generamos curiosidad, compasión y valentía. Debemos enfrentar la disrupción", afirmó.

Para impulsar el cambio social es necesario generar un mecanismo de amplificación que "genere un cambio positivo". Esto implica "empezar a hacer la diferencia en nuestra propia esfera de influencia".

En relación al sistema democrático, remarcó la necesidad de "crear nuevas estructuras para que la democracia sea más directa, más distribuida y más dialogada". Scharmer reafirmó la necesidad de un sistema democrático que incluya a todos.

Por su lado, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, contó el que de la entidad bancaria: "Una banca comprometida entiende que no solo tenemos un rol económico, sino que tenemos otra función que es congregar. Me siento orgulloso de lo que hago, principalmente por estar haciendo la diferencia en una actividad que por muchos está mal vista". En relación al papel que cumplen las entidades financieras, comentó: "siento que todavía no hay consciencia de las responsabilidades económicas que tienen los financieros".

Para Juan Garibaldi, VP de Latam de Danone Waters el compromiso por el cambio depende de todos. "Hay muchas oportunidades para trabajar en la inequidad y la crisis climática. Somos la primera generación en saber que estamos destruyendo nuestro planeta y la última que puede hacer algo al respecto. No hay otra opción, tenemos que actuar ahora", aseguró el ejecutivo a El Cronista. Y agregó sobre el papel de las empresas: "Luego de las familias, las empresas son las organizaciones sociales más grandes del mundo, y es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer para revertir la situación. Cada compañía debe entender cuál es su propósito y llevarlo a la acción".

En un ameno diálogo Guilherme Leal (Co-fundador de Natura) y Halla Tómasdóttir (CEO The B Team) hablaron sobre el rol de las empresas frente a la inequidad y la crisis climática. "La crisis climática y la crisis de la desigualdad es real, es concreta pero al mismo tiempo se puede ver un gran cambio en la actualidad". Desde su experiencia personal afirmó: "creo que es posible este cambio, cada persona es clave en este proceso. Necesitamos tener empresas más conscientes y gobiernos buenos, porque sin políticas no vamos a lograr cambios. Tenemos un desafío en frente, pero también una gran oportunidad", señaló Leal.

Por su parte, Halla Tómasdóttir, resaltó la importancia de dar más participación a las mujeres en la economía actual. "Vamos en la dirección correcta, durante los últimos años hemos entrado en un nivel insostenible de desigualdad. Es un momento muy desafiante." Y luego afirmó: "Debemos dejar la lucha entre mujeres y hombres".

En el evento, el emprendedor chileno, Gonzalo Muñoz, COP25 y Co-fundador de Sistema B declaró en nombre del movimiento B la emergencia climática, instando e invitando a todos los agentes de cambio y las empresas B presentes a sumarse a esta iniciativa global. "El movimiento B declara la emergencia climática y se compromete a llegar al carbono neutro para el 2030. El poder está en nuestras manos".

El segundo día del encuentro contó con figuras internacionales como el ex presidente de Ben & Jerrys, Jeff Furman y Marina Silva, política, ecologista y pedagoga brasileña. Mientras el primero contó la experiencia de la empresa fundada en 1978 ya con el propósito de justicia social; Silva dialogó sobre el rol de Estado y las organizaciones internacionales frente a la crisis climática y la inequidad. "Las quemadas siempre sucedieron, pero es la primera vez que crecieron por estímulo del propio gobierno", expresó la líder brasileña, quien aseguró que esto llevó al pueblo brasileño a sentirse más responsable del desastre ambiental.