Imperative 21, las empresas que buscan redefinir la economía

En septiembre de 1970, el economista Milton Friedman, definió la maximización de las ganancias como el objetivo central del capitalismo. Sin embargo, a la larga, se vuelve cada vez más evidente que se trata de un objetivo insostenible y que las empresas deben tener fines distintos de la ganancia a cualquier precio.

Con este concepto como rector nació Imperative 21, un grupo liderado por empresas que creen que el imperativo del siglo XXI es reiniciar el sistema económico para que su propósito sea crear un bienestar compartido en un planeta saludable

Los fundadores de la coalición global son B Lab, The B Team, CECP (Chief Executive for Corporate Purpose), Conscious Capitalism, Coalition for Inclusive Capitalism y Just Capital.

Imperative 21, además de involucrar a la comunidad empresarial en esta causa, pone a disposición herramientas a través de su sitio web, para ayudar a las organizaciones a hacer su parte y contribuir a la creación de este nuevo modelo de capitalismo.

La transformación propuesta se basa en tres pilares:

1. Reconocer la interdependencia entre el planeta, las personas y las economías, en condiciones saludables y replantear las relaciones entre el sector privado, los Estados y la sociedad civil; y garantizar que todos tengan acceso a mercados libres y justos.

2. Anular la desigualdad estructural y garantizar que el liderazgo y la propiedad sean más representativos. Que la inversión sea más accesible y use la tecnología para impulsar ideales de democracia y derechos humanos, además de promover una cuota mayor de voz, poder y oportunidades para aquellos que están actualmente marginados.

3. Medir el éxito a través de métricas comunes y fiables para la creación de valor considerando a todos los grupos de interés, y proponga incentivos que recompensen a las empresas y las inversiones que crean valor social y ambiental, además de aumentar los estándares del deber fiduciario.