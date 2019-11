Honda presentó la Pilot, una SUV premium

La mañana del miércoles 6 de noviembre comenzó agitada para la filial argentina de Honda. No solo por el tuit del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que afirmaba que la automotriz japonesa abandonaría el mercado local, información que fue desmentida por la propia empresa, sino también por el anuncio de su plan comercial para 2020 en materia de automóviles.

La firma presentó oficialmente el Pilot, la SUV que llegará al mercado argentino a fines de enero del año que viene. “Reforzamos y garantizamos nuestro compromiso y presencia en el país”, afirmó Seiji Saito, presidente de Honda Argentina, ante un grupo de periodistas durante la presentación oficial en Mendoza.

Para el próximo año, la automotriz nipona proyecta una nueva caída en el mercado de automóviles con una previsión de 400.000 patentamientos. No obstante, apunta que el segmento de SUV continuará creciendo y que, durante el 2020, alcanzará un share del 20%.

A la Argentina llegará la tercera generación del Pilot, que se ubica dentro del segmento D, estará más ligado a la gama premium y enfocada en los que buscan un vehiculo para confort que uno deportivo. Cuenta con ocho plazas, conformadas por tres filas de asientos, y se fabrica en Alabama, Estados Unidos.

Se venderán dos versiones: la estándar EX 2WD y la top Touring AWD. Está equipado con un motor V6 de 3.5 litros y tiene una potencia máxima de 280 caballos. El precio aún no fue determinado, pero se ubicaría entre los US$ 65.000 y US$ 80.000. Esperan comenzar la preventa en las próximas semanas y proyectan que mueva un volumen de entre 100 y 150 unidades por año. Asimismo, señalaron que en los próximos meses traerán la versión 4x2 de la CR-V.

A partir de junio de 2020, Honda dejará de fabricar automóviles en la Argentina, más precisamente en Campana, donde elaboraba el HR-V, y se encontrará en el ensamble de motos. La decisión fue comunicada en agosto de este año y, aseguraron, no responde a la situación económica puntual del mercado argentino sino a una estrategia de reestructuración productiva de la firma a nivel global. Este anuncio se complementa con el plan de inversión de $ 120 millones para incrementar la producción de piezas para motocicletas presentado en marzo pasado.

“No estoy conforme con nuestra situación en la Argentina, pero siempre estamos como mejorar nuestra oferta de productos. No me gusta perder”, señaló Saito. Detalló que la decisión de cesar la producción fue “muy difícil” y definió a la economía local como “impredecible”.

A su vez, el ejecutivo manifestó: “En el país tenemos grandes oportunidades siempre y cuando haya un clima económico y político estable”. Saito también confirmó que se encuentran en plenas negociaciones con el sindicato para reajustar la plantilla en Campana y que para el próximo año tienen planes de inversión en la línea de motos, aunque no precisó cifras.

Si bien también sufrió la caída del mercado automotriz, sus patentamientos bajaron menos que los de otros players del sector. Con 8124 vehículos comercializados a octubre, sus números solo se redujeron en un 9% respecto del mismo período de 2018, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). A su vez, con el HR-V a la cabeza con 5023 unidades patentadas, su market share se incrementó del 1,3% en diciembre del año pasado al 2% en octubre de 2019.

Por su parte, la firma japonesa logró sostener su liderazgo en el mercado de las motocicletas, a pesar de la depresión en las ventas. Con 66.846 vehículos comercializados en lo que va del año, ostenta una participación del 23,4% en el sector, más de diez puntos porcentuales más que su inmediato perseguidor, Motomel, que tiene un share del 13,2%, siempre de acuerdo a los datos informados por ACARA.