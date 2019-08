Honda deja de producir autos en la Argentina

La automotriz Honda dejará de producir autos en la Argentina en el segundo trimestre de 2020, según confirmaron desde la empresa a El Cronista, y se enfocará en las motos. La automotriz fabricaba la camioneta H-RV en su terminal de Campana, donde antes había confeccionado el modelo City.

La decisión se venían analizando a nivel local desde ahce varios años.

Así, la compañía se concentrará en la producción de motos, en esa misma fábrica. En 2016, había cerrado su planta de Florencia Varela, donde hacía motos desde 2011 y había unido la producción de todos los vehículos.

“No es una decisión ligada a la coyuntura. Hasta julio no habíamos disminuido las ventas. No pasa por la demanda local”, especificaron. y agregaron que se trató de una determinación analizada desde casa matriz, en Japón, meses atrás, aunque se terminó de definir en los últimos días. “Se estuvo analizando en el contexto que viene sufriendo la industria, con las nuevas tecnologías, y cómo se ha acelerado”, agregaron.

En marzo, la compañía anunció que reestructuraría su producción mundial y cerraría su planta británica de Swindon en 2021, según anunció la propia firma japonesa. La decisión de Honda es en respuesta a los cambios "sin precedentes" que vive la industria automotriz y con el objetivo de acelerar su compromiso con la producción de automóviles eléctricos.

En la actualidad, el 40% de los 1050 empleados de la planta están avocados al negocio de automóvil. Desde Honda no quisieron especificar cuántos operarios no trabajarán más en la planta, aunque sí confirmaron que está en conversaciones con los sindicatos para abrir retiros voluntarios que estarán disponibles para toda la empresa. “Y luego se irá trabajando para adecuar la estructura a los planes”, añadieron.

Actualmente, Honda tiene un mercado de ventas local de aproximadamente 9000 unidades, un número que también proyectan para el 2020. Además de las HRV producidas a nivel local, la automotriz también comercializa los modelos importados WRV, Fit y Civic desde Brasil, y el Accord y SRV desde los Estados Unidos.

En la actualidad, la planta produce 9000 unidades de la HRV y el 30% va hacia Brasil. La producción continuará hasta el segundo trimestre del año. Luego, agregaron, las unidades serán abastecidas desde los Estados Unidos o México, mientras que continuarán los servicios de post-venta y respuestas.

En cuanto a su apuesta a las motos, la compañía produce 70.000 unidades anualmente. Son siete modelos de motos, entre los cuales están el modelo Tornado, CG150 y la Wave 110S, la que tiene mayor cantidad de patentamientos. La compañía posee el 36% del mercado. “Somos la empresa que más produce y con la mayor cantidad de contenido local”, agregaron. En marzo había anunciado una inversión de $ 120 millones para la división de motos, lo que le permitirá incrementar su producción de piezas para lograr una mayor integración local de sus productos. No obstante, había suspendido a 700 empleados en el transcurso de ese mes.