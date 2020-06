Hertz frenó su plan de venta de acciones y negocia un préstamo

La compañía de alquiler de autos Hertz frenó su plan de venta de acciones en el mercado de capitales estadounidense por u$s 500 millones y negocia un préstamo para la reorganización de su negocio, tras declararse en quiebra el 22 de mayo luego de que la pandemia del coronavirus pusiera en jaque su negocio.

La medida se tomó tras la suspensión de su cotización en bolsa por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC en inglés) debido a que el organismo regulador presentó dudas sobre el intento de conseguir liquidez en el mercado.

Jay Clayton, titular de la SEC, afirmó al medio CNBC que el organismo había planteado una serie de interrogantes al plan de Hertz sobre los que la empresa todavía no había contestado. "En esta situación particular, le hemos hecho saber a la compañía que tenemos aportaciones sobre su plan. En la mayoría de los casos, cuando se le informa a una empresa que la SEC tiene comentarios sobre esto, no avanzan hasta que se resuelvan", apuntó Clayton, quien no detalló cuáles eran los problemas específicos de Hertz ni cuándo se levantaría las restricciones en la cotización.

"Probablemente pierdan dinero", advirtió la firma de alquiler de autos a los inversionistas en un comunicado. Por esta razón, se prendieron las alarmas en la SEC, entidad que, por obligación, analiza y corrige las irregularidades en los proyectos de venta de títulos.

"Aunque no podemos predecir cómo evolucionarán nuestras acciones, prevemos que los tenedores de acciones no reciban una recuperación de su dinero si no se alcanzan rápidamente las condiciones comerciales a niveles anteriores al Covid-19 o cercanos al momento pre pandemia", dijo Hertz en su propio informe.

Los números de la compañía

Afectada por la restricción a la movilidad que impulsó el distanciamiento social por el coronavirus, la empresa estadounidense sumó a finales de marzo un pasivo de u$s 24.000 millones, mientras sólo contaba con u$s 1.000 millones de liquidez, aseguró el medio local USA Today.

En un intento de mejorar su balance, despidió 12.000 y licenció otros 4.000. Además, Hertz dijo, a principios de marzo, que se desprendió de 41.000 autos de su flota estadounidense y otros 13.000 autos en Europa, pero que la interrupción de las subastas de autos usados y el cierre de muchos concesionarios de autos usados y nuevos esencialmente suspendieron las ventas.