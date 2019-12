Guerra de retail: Renner abre su primer local para competir con Falabella y Zara

Con la apertura este miércoles de su primer tienda, en Patio Olmos en Córdoba, Renner, la mayor cadena de tiendas de moda de Brasil, llega a la Argentina con un plan de negocio que incluye cuatro puntos de venta en total, uno más en la capital cordobesa y dos en las ciudades de Buenos Aires. El primero de ellos, abrirá sus puertas el próximo martes en un espacioso local de la avenida Santa Fe al 1600.

El plan que la empresa brasileña había comunicado cuando anunció su arribo a la Argentina era inaugurar al menos tres tiendas en 2019 con una inversión de u$s 12 millones. Según lo anunciado la otra tienda en Buenos Aires estaría en la calle Florida y en el shopping Paseo del Jockey de Córdoba.

Así, la firma fundada en 1965 competirá en territorio argentina con la chilena Falabella, que tiene nueve locales en el país, y con la española Zara, con 11 tiendas en el país y más de 800 empleados.

La estética de uno de los locales de San Pablo que será replicada en la Argentina

Las tres cadenas deberán competir el potencial del mercado argentino: una población de 44 millones de habitantes, más de 60 shopping centers y casi 30 ciudades con más de 200.000 habitantes, según detalló la propia compañía brasileña al explicar las razones para ingresar al mercado argentino.

También, la familiaridad de los argentinos con la marca, adquirida durante las visitas a Brasil y Uruguay, y las condiciones comerciales para el tránsito de mercancías en la región, proporcionadas por el Mercosur, fueron factores importantes para la decisión.

En su país de origen, Renner es la mayor cadena de moda con 360 locales y una facturación de u$s 3.000 millones al año.

A nivel regional, desde Renner aseguran que evaluarán nuevas oportunidades de expansión en función del desempeño de las primeras unidades. Así, el ingreso en el mercado argentino es parte del proceso de internacionalización de Renner que comenzó en 2017 con la llegada a Uruguay, donde hoy ya tiene cinco tiendas.

El inicio de las operaciones en el país generará más de 250 empleos, con inversiones de US$ 12 millones. De este total, US$ 2,5 millones serán aplicados en tecnología y logística y US$ 9,2 millones en la implantación de las primeras cuatro tiendas, que seguirán el mismo modelo de las unidades brasileñas, con un promedio de 2.000 metros cuadrados de área de ventas.

Cada tienda dispondrá de entre 25.000 y 30.000 artículos, distribuidos en ambientes organizados para facilitar la experiencia de compra de los consumidores. A partir del próximo año, la empresa también pretende ofrecer la opción del comercio electrónico, ya disponible en Brasil.

Lojas Renner fue la primera empresa brasileña con el 100% de sus acciones cotizadas en la bolsa de valores y se encuentra en Novo Mercado.