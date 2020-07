Grupo Albanesi consiguió un préstamo del JP Morgan por u$s 14,8 millones

La compañía energética Grupo Albanesi cerró exitosamente un financiamiento con el Banco Internacional JP Morgan por u$s 14,8 millones. El préstamo fue garantizado por el Eximbank, Agencia de Créditos para Exportaciones de los Estados Unidos, lo que permitió acceder a condiciones económicas muy favorables: se repagará en 5,5 años y tendrá una tasa de Libor + 1%. Dichos fondos se utilizarán para realizar tareas de mantenimiento en las plantas de generación.

Esta transacción se suma a otras emisiones en el mercado de capitales por u$s 23 millones realizadas durante junio que le servirán a la compañía para apuntalar la liquidez frente a un contexto global de mucha incertidumbre. El Grupo ya había emitido un bono internacional por u$s 80 millones y dos obligaciones negociables locales por u$s 54 millones en agosto y diciembre de 2019, respectivamente, que le permitieron refinanciar vencimientos y continuar reduciendo gradualmente su deuda financiera.

“Es una muy buena señal ya que, a pesar de la situación global, los bancos e inversores siguen confiando en nosotros”, afirmó Guillermo Brun, director financiero de Albanesi.

La empresa lleva invertidos más de u$s 1000 millones en los últimos 13 años y espera poder retomar sus planes de expansión. Cuenta con proyectos para agregar 400 MW de nueva capacidad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lo que representa una inversión de u$s 600 millones.

“Somos una empresa de capitales 100% argentinos. Queremos seguir invirtiendo y creciendo en el país. Estos proyectos, además de incorporar tecnología de última generación, vienen de la mano de una reactivación inmediata en las tres provincias ya que el 75% de lo invertido es componente nacional” sostuvo Armando Losón (h), presidente de la compañía.