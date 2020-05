Grimoldi logró negociar el pago de su deuda financiera

Grimoldi logró acordar con éxito con los tenedores de sus obligaciones negociables nuevos términos para abonar los vencimientos impagos.

El 29 de abril, la empresa de calzado había informado que no podría hacer frente al vencimiento de sus obligaciones negociables (ON) Serie VIII, Clase II, ante el estado de la macroeconomía argentina y el impacto sufrido por todo el sector por la cuarentena para hacer frente al coronavirus.

Pero, este jueves, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que renegoció nuevos términos de pago de esas ON, con el voto afirmativo de los tenedores del 100% de las mismas.

Las ON Serie VIII clase II fueron emitidas el 20 de julio de 2017 por $ 250 millones, a una tasa anual del 36%. Todavía restaban cancelar $ 83,35 millones, poco más de un tercio del total, cuando a fines de abril se anunció que no podría pagar el 11º vencimiento de sus intereses.

Los intereses no abonados al 30 de abril pasados “serán capitalizados, resultando el capital pendiente de pago” en $ 90,72 millones, precisó la compañía. Y agregó que los intereses resultantes del período de devengamiento de intereses entre el 30 de abril y el 30 de julio de 2020, ambos inclusive, también serán capitalizados. Además, indicó que la fecha de vencimiento se fijó en el día en que “se cumplan 24 meses contados desde el 31 de julio de 2020”.

En cuanto a su amortización, la empresa comunicó que será en seis cuotas. La primera será cancelada a los 14 meses calendario, a partir de 31 de julio de 2020, equivalente al 14,50% del valor nominal de las ON Clase II; la segunda, a los 16 meses, también desde el 31 de julio, equivalente al 15,50% del valor nominal; la tercera, a los 18 meses, al 16%. En tanto, la cuarta cuota será cancelada a los 20 meses, al 17% del valor nominal; la quinta, a los 22 meses, al 18% y la sexta, a los 24 meses, al 19%

“Todos los pagos se realizarán (...) el último día hábil del correspondiente mes de pago”, aclaró Grimoldi.

Sobre las fechas de pago de los intereses de las ON Clase II, informó que se abonarán en forma vencida, a partir del 31 de julio de 2021, en forma bimestral, el último día hábil del bimestre correspondiente.

Además, aclaró que el primer período de “Devengamiento de Intereses estará comprendido entre el 31 de julio de 2020 y el día inmediato anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente al 31 de julio de 2021”.

Con respecto a los intereses, la empresa precisó que el capital no amortizado de las ON, “incluyendo los importes de la Capitalización de intereses pendientes de pago, devengará intereses a partir del 30 de abril 2020 y hasta su efectivo pago, a una tasa variable nominal anual igual a (i) la Tasa de Referencia (según se define más adelante) aplicable a cada Período de Devengamiento de Intereses, más (ii) 6,5%. Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 días. Los intereses serán calculados por la Sociedad”.

En su comunicado a la CNV, la empresa informó además que “desde el 20 de mayo de 2020 y hasta la total cancelación del capital e intereses de las Obligaciones Negociables Clase II (...) el capital no amortizado de las ON Clase II no podrá ser superior al 20% de la Deuda Bancaria" de la empresa y "de Emisiones de Obligaciones Negociables –incluyendo en la base de cálculo el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase II- en cada una de las Fechas de Medición del Cociente Deuda Financiera”.

En tanto, aclaró que la empresa “no podrá distribuir dividendos en efectivo a sus accionistas hasta la cancelación total del capital e interés” de las ON Serie VIII, Clase II. Pero, en el caso de distribuir dividendos en acciones, no habrá limitación.

El 29 de abril, la empresa había informado, en una nota enviada a la CNV y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), que no haría “efectivo el pago de la cuota correspondiente al 11º vencimiento de los servicios de interés de las obligaciones negociables serie VIII clase II". "La sociedad se encuentra analizando las diferentes alternativas financieras existentes, a efectos de poder hacer una propuesta viable a los señores tenedores (de las ON) a la mayor brevedad posible", había asegurado el presidente de la sociedad, Alberto Grimoldi. Esa alternativa fue informada finalmente este jueves, al recibir el apoyo de los tenedores de las ON.

La empresa había alegado que la causa del incumplimiento fue "el contexto macroeconómico actual de la Argentina y el impacto producido en la industria del calzado y, en particular, en la sociedad (empresa), por la cuarentena decretada relacionada con el Covid-19".

Las ventas netas de Grimoldi -que además de su marca produce y comercializa Timberland, Hush Puppies, Caterpillar, Vans, Olympikus, The North Face y Merrell- cayeron de $ 8613,5 millones, en 2018, a $ 5684,33 millones el año pasado, según su balance anual finalizado el 31 de diciembre. Perdió $ 265,62 millones.

A mediados de 2019, la empresa, que inició su actividad en 1895, solicitó su procedimiento preventivo de crisis, por el impacto de la recesión en su giro comercial. Pocos días después, inició un proceso de ajuste, que incluyó despidos.