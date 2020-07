Google, la marca empleadora más atractiva entre los universitarios argentinos

El gigante tecnológico Google es la empresa más codiciada para trabajar en el país entre los estudiantes de Negocios y carreras afines, según el ranking The Most Attractive Employers in Argentina, realizado por la plataforma sueca Universum Global. En segundo lugar, se ubica el Banco Nación, mientras que el podio lo completa el BBVA .

Para elaborar el ranking, Universum Global relevó a 12.398 estudiantes de 89 universidades distintas. Quienes respondieron la encuesta pertenecen a 136 áreas de estudio diferentes.

En el cuarto lugar del listado se ubicó el gobierno nacional y en quinta posición, The Walt Disney Company. El listado de los diez primeros se completa con Aerolíneas Argentinas, The Coca-Cola Company, Banco Galicia, MercadoLibre y Santander, en ese orden.

Así, los primeros puestos de la edición 2020 repiten, prácticamente, los mismos nombres que la del año pasado, pero con variaciones en la ubicación en el ranking.

Llama la atención el undécimo puesto que ocupa este año Latam Airlines. Es que el período en el que se realizó la encuesta –entre octubre de 2019 y abril de este año– es anterior a que la compañía anunciara que se retiraba del mercado de cabotaje y cerraba la subsidiaria local. El año pasado, había ocupado el décimo lugar.

El informe revela, además, cuáles son las preferencias que tienen los estudiantes a la hora de buscar empleo. Las principales demandas es que el lugar de tabajo ofrezca capacitación y la oportunidad de desarrollo profesional, conseguir una buena referencia para la futura carrera, que tenga un plan de carrera claro y la seguridad del empleo. También se mencionó que haya oportunidad de viajes internacionales o una expatriación, el éxito en el mercado, la posibilidad de innovar, que haya oportunidades de liderazgo y la existencia de un ambiente de trabajo creativo y dinámico.

En tanto, el salario promedio pretendido por los jóvenes es de $ 49.789. Sin embargo en el caso de los varones la suma asciende a $ 56.888, mientras que las mujeres buscan un sueldo de $ 42.724. Se trata de una brecha de género del 25%, que representa la más alta de todos los mercados latinoamericanos analizados en el estudio.

“En la Argentina encontramos entre los estudiantes una brecha de género en expectativa salarial del 25%, la más alta de toda la región y una de las más altas del mundo. Para los empleadores argentinos esto significa una oportunidad para demostrar su compromiso con la diversidad, inclusión e igualdad en su fuerza laboral”, dice Laura Jaramillo, directora de Universum para América latina.

Además, del informe se desprende que el sector bancario es el preferido de los estudiantes para trabajar una vez graduados, seguido por marketing, publicidad y relaciones públicas, auditoría y contabilidad, investigación de mercados, e industria automotriz. El listado se complega con las industrias de arte, entretenimiento y recreación, educación, energía, e-commerce, y audiovisual y multimedia.