Glovo, en la mira de Uber y Deliveroo para expandirse en el negocio de delivery

Dos grandes compañías estarían interesadas en adquirir a la plataforma de delivery Glovo . Según un reporte de Bloomberg, Uber y Deliveroo mantuvieron charlas con la startup de origen español durante los últimos meses, con la idea de fusionar sus operaciones y crecer en el negocio de reparto de comida.

Fuentes cercanas aseguraron que la firma catalana se encuentra interesada en explorar sociedades o alianzas para expandirse regionalmente, pero, en un principio, no está buscando comprador. A su vez, el medio confirma que las negociaciones no arribaron a ningún acuerdo formal, por el momento.

La británica Deliveroo opera con fuerza en Europa y Asia, aunque no trabaja en la Argentina. Por su parte, Uber lanzó su plataforma de reparto, Uber Eats, primero en Mendoza y Córdoba y en abril de 2019 desembarcó en el Gran Buenos Aires, donde se extendió por Zona Oeste, Norte y Sur.

El mercado de delivery se encuentra en auge a nivel internacional con la reciente fusión de u$s 6100 millones entre Just Eat y TakeAway. Esta última ya había invertido u$s 1000 millones en la filial alemana de Delivery Hero.

Los delivery salvan la crisis de las bicicleterías Las repartidores pedaleando con mochilas y camperas de color amarillo, naranja o rojo se convirtieron en parte del paisaje de Buenos Aires, también abundan las famosas bicicletas anaranjadas con mejores resultados para unos que otros. Esto, sumado a la reducción en las tasas de interés para el Ahora 12, impulsó, en cierta manera, el negocio de las bicicleterías.

En tanto, recientemente Door Dash adquirió la aplicación de reparto de comida de Square, Caviar, por u$s 410 millones. En el caso de Glovo, en julio confirmó un acuerdo con la cadena de supermercados Carrefour para realizar entregas de pedidos en Francia, España, Italia y la Argentina.

En el mercado local, la startup española opera desde principios de 2018, lleva invertidos más de u$s 20 millones y cuenta con 7000 repartidores activos. La compañía está valuada en 850 millones de euros – u$s 950 millones – y proyecta salir a la Bolsa el próximo año.

Sin embargo, la última semana, un fallo del juez Roberto Gallardo complicó el funcionamiento de este tipo de negocios tras suspender su servicio. En un comunicado conjunto, Glovo, PedidosYa y Rappi confirmaron que apelarán la sentencia y aseguraron que recusarán al magistrado.

“La empresa espera poder seguir operativa y que se respete el derecho al trabajo, para continuar invirtiendo y generando un impacto positivo en los miles de repartidores y comercios que se benefician a través de la plataforma”, expresó la empresa de las mochilas amarillas.