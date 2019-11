Galperín identificó el principal error económico del Gobierno de Macri

Para Marcos Galperin , CEO y fundador de MercadoLibre , el modo en el cual se salió del cepo al dólar fue uno de los principales errores del gobierno de Mauricio Macri . En diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia, el empresario se refirió a la posibilidad de sumarse al ámbito público, su futuro al frente de la compañía de e-commerce y su relación con el presidente electo, Alberto Fernández .

“Si pudiera ir para atrás, saldría del cepo de forma diferente. La Argentina es como un alcohólico, un adicto. Los únicos años que no tuvimos alta inflación fueron los de la convertibilidad, en los que no había un tipo de cambio flotante, ahí la gente bajó sus expectativas inflacionarias”, aseguró Galperín.

Y añadió: “Creo que en la Argentina primero hay que bajar la inflación y recién después bajar el tipo de cambio. No al revés, porque si no, quedás muy vulnerable a cualquier shock externo. Ahí es cuando el alcohólico vuelve a decir: ‘Dame dólares, quiero dólares, no confío en mi moneda’.

A su vez, expresó que la situación económica actual es “casi tan apremiante como la que teníamos antes” de que Macri asumiera en la Casa Rosada. “Claramente, la parte de la economía no funcionó. Heredó una situación muy compleja y no la pudo arreglar, también cometieron sus propios errores”, apuntó.

Sobre su reunión con el por entonces candidato presidencial por el Frente de Todos, Galperín indicó: “No me arrepiento de haber tenido esa reunión, creo que fue productiva. Escucharon mi visión de la Argentina, de lo que nosotros estamos haciendo, y yo escuché cómo tenían pensado hacer las cosas en caso de que ganasen, cosa que sucedió”. El empresario agregó: “A los empresarios no suele gustarles decir a quién apoyan o no. Suele no hablarse de un lado y otro. Fue un lindo ejercicio de democracia civilizada”. No obstante, señaló que le hubiera gustado que el encuentro no fuera público.

Respecto de su futuro al frente de MercadoLibre resaltó: “Me gustaría hacer una transición. Uno de los desafíos que tengo como fundador y emprendedor es poder hacer ese proceso de manera exitosa”. Asimismo, aseveró que su vida post-MeLi podría estar ligada a la enseñanza o a un período de introspección.

Aunque apunta que en el ámbito privado no hay nada que lo desafíe, tampoco se ve ligado al sector público en el futuro cercano. “La política es muy compleja, muy difícil de hacer. Creo que para que los sistemas democráticos funcionen bien, está bueno que haya gente del mundo privado que participe en lo público y viceversa. Si tenés gente que está en la política que nunca estuvo en lo privado, y generan marcos regulatorios y leyes que después terminen impactando a todo el mundo privado, desde un lugar donde nunca estuvieron, no funciona la economía”, dijo.

“Llamarlo despectivamente gobierno de los CEOs es un error. Hay que tener equipos de gente que haya estado en el mundo político y público. Cuanto más haya polinización de los dos mundos mejor para la sociedad. Que te haya ido bien en lo privado no necesariamente garantiza que te vaya bien en lo público”, ahondó.

Galperín puntualizó sobre la necesidad de realizar una realizar un cambio en el marco laboral. “No hablaría tanto de reforma”, explicó. Y prosiguió: El marco laboral que tiene Argentina no va a generar empleos formales. Nuestro marco laboral es para un mundo que cambió dramáticamente. Se generó cuando había otro tipo de empresas y de empresarios y había otro tipo de trabajos, que eran repetitivos y aburridos”.

En tanto, al ser consultado sobre el modelo de contratación de empresas como Rappi , Uber y Glovo , señaló: “Generan mucho empleo pero me parece que hay que encontrar un marco que sea más razonable y que ofrezca más tranquilidad. No estoy a favor de la precarización laboral”.