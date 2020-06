Gabriela Bardin de P&G: “La eficacia de la comunicación es algo que quedará”

A sólo seis meses de ser la primera mujer en ocupar el cargo de gerente general de P&G en la Argentina, Gabriela Bardin (45) tuvo que enfrentar otra situación inédita: la pandemia de coronavirus. Pero esa no era la única variable a tener en cuenta. También, lidera una empresa de productos esenciales, especialmente, de aseo personal y limpieza. Por lo que tenía la responsabilidad –como ella misma remarca- de seguir operando y abasteciendo a la población, cuidando –además y sobre todo- la salud y seguridad de sus 1000 colaboradores.

Antes de la cuarentena, había tenido el tiempo de visitar las dos plantas que la multinacional tiene en la Argentina (Pilar y San Luis). Con 20 años en la empresa, había pasado once en Marketing hasta ser la directora del área. Ya tenía un profundo conocimiento de los productos y del manejo de la marca. Estuvo otros nueve años en Ventas, donde llegó a la misma posición y aprendió sobre el manejo de clientes, la gestión crediticia y de cobros, y, por supuesto, logística. “Un 80% de lo que se necesita para llegar a la gerencia general”, describe. Sin embargo, plantas estaba en el 20 por ciento restante. Al igual que impuestos y algunos temas de RR.HH. que excedían a su manejo de equipos como líder de área.

En ese porcentaje faltante también se encontraba una experiencia que no había transitado pero que no impidió que asumiera como líder de la operación argentina: la de una expatriación. Si bien había tenido a su cargo el área de Marketing de Chile como directora siempre fue desde la Argentina.



“Cuando me lo propusieron nunca fue un buen momento. Creía que eso podía trabar mi carrera pero la compañía no pensó igual y me lo demostró”, señala la ejecutiva, administradora de empresas y madres de tres hijos.