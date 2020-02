Ford reorganiza su management tras malos resultados económicos

Ford Motor Co cambió de golpe este viernes a su alta dirección, nombrando al jefe de Estrategia, Jim Farley, como director de Operaciones y prometiendo a los escépticos inversores pasar de un giro lento en la compañía a uno de mayor velocidad.

El cambio del fabricante de automóviles, número dos de Estados Unidos, coloca a Farley, de 57 años, como posible heredero del director general Jim Hackett, que había asumido en mayo de 2017. Farley es actualmente presidente de Nuevos Negocios, Tecnología y Estrategia, pero ahora será responsable de todas las operaciones globales, así como de la tecnología futura, como los autos autónomos, informó Reuters.

La noticia del ascenso de Farley y el retiro del presidente de la automotriz Joe Hinrichs, otro potencial candidato a CEO, efectivo el próximo 1º de marzo, se conoció tres días después de que las acciones de Ford cayeron un 1,6%, a su menor precio desde enero de 2019, tras proyectar resultados para 2020 muy por debajo de lo esperado en Wall Street.

Ford se encuentra en medio de una reestructuración global y se enfrenta a la caída de la demanda en China, su segundo mayor mercado. Hackett insistió, en una conferencia telefónica con los medios, que la empresa con sede en Dearborn, Michigan, necesita moverse con mayor rapidez, haciéndose así eco de algo que reclamando recomendando algunos inversores, según Reuters.

"A mi juicio, es hora de moverse con urgencia ahora para integrar completamente y acelerar la transformación de Ford", destacó Hackett.

"Ahora estamos en 'modo de ejecución' y lo que la empresa necesita es unirse", agregó, tras aclarar que no tenía planes de dejar la empresa después de casi tres años y que el papel de la junta directiva era gestionar la sucesión.

Los analistas e inversores especulan desde hace tiempo sobre cuánto tiempo Hackett, de 64 años, permanecerá como CEO, y si un ejecutivo interno o externo le sucederá. Las dificultades de Ford, incluyendo el fallido lanzamiento de su nuevo Ford Explorer SUV y el aumento de los costos de la garantía, sólo aumentaron esa especulación.

La reestructuración de Ford está lejos de ser completa. El martes informó que reservó u$s 3.700 millones de los u$s 11.000 millones proyectados en cargos que previamente dijo que tomaría; y espera reservar otros u$s 900 millones a u$s 1.400 millones este año.

En China, Ford perdió u$s 771 millones el año pasado, cerca de la mitad de la pérdida de 2018, y su cuota de mercado en ese país se redujo. La automotriz intentó reimpulsar las ventas en ese país desde que su negocio comenzó a caer a fines de 2017, pero ahora el mayor mercado del mundo es golpeado por el coronavirus de rápida propagación, que ya causó la muerte a más de 630 personas.

"Tenemos todas las piezas en su lugar para que China se convierta en una historia de mejora de las ganancias", dijo Farley.

Otro elemento clave para 2020 es la introducción planeada por Ford, a fines de este año, de una camioneta de tamaño completo F-150 totalmente rediseñada, su principal generador de ganancias, así como el SUV eléctrico Mustang Mach-E y el utilitario Ford Bronco.

Farley se unió a Ford en 2007 como jefe global de Mercadeo y Ventas y pasó a liderar a Lincoln, Sudamérica, Ford de Europa y todos los mercados globales de Ford en roles sucesivos. Anteriormente, había trabajado en Toyota Motor Corp. "Tenemos todos los elementos fundamentales de esta transformación, así que ahora es el momento de la ejecución", destacó.

A Farley se le atribuye, junto con Hackett, el haber forzado el rediseño antes de su introducción del Mustang Mach-E SUV eléctrico y la decisión de convertirlo en un vehículo Mustang, aprovechando esa marca icónica. Farley fue el propietario de siete de los autos a partir de un modelo de 1965, que restauró cuando tenía 14 años.