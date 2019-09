Fondos del exterior congelaron su llegada a la hotelería local

La crisis económica y, en año electoral, la incertidumbre desalientan la llegada de inversores extranjeros en el sector hotelero, negocio que, pese al difícil contexto, mejoró su rentabilidad tras la devaluación.

"Teníamos fondos de inversión extranjeros muy interesados en invertir en hoteles en el país. Pero, tras las PASO, frenaron sus proyectos y, ahora, están a la espera de que pasen las elecciones, ver cómo sigue todo y, luego, tomar una decisión", comentó Gustavo Viescas, vicepresidente de Finanzas de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y Caribe. "La falta de previsibilidad es lo que más afecta; muchos esperan y no quieren invertir ante la incertidumbre. Desde las PASO, y hasta octubre, es complicado hacer negocios", agregó.

El ejecutivo explicó que los inversores locales están más abiertos a apostar en hotelería ya que, pese al contexto, "el ladrillo es, siempre, una opción" para resguardar los ahorros y "la rentabilidad es mayor al alquiler de departamento ". Al respecto, destacó el crecimiento del interés de argentinos en invertir en fideicomisos o condohoteles.

"Con una inversión de u$s 100.000 o u$s 140.000, es más rentable que invertir en un departamento para alquilarlo y no demanda ningún esfuerzo del propietario. Un cuatro estrellas porteño está pagando de 6% a 9% anual en dólares sobre la inversión; los alquileres no pagan ni el 2%", destacó Viescas. Y explicó que, entre 2012 y 2015, durante tiempos del cepo, no había tanta diferencia entre ambas opciones de inversión en rentabilidad. "Hace cuatro años, un hotel pagaba de 3% a 4%, por la caída en los arribos de extranjeros, salvo en algunos barrios, como Palermo o Recoleta", precisó. En Buenos Aires y los principales destinos turísticos del país, la mayoría de las tarifas hoteleras están en dólares, lo cual ayudó a una mejora en la ecuación del negocio.

Wyndham tiene 57 hoteles en el país, en su mayoría, bajo las marcas Howard Johnson, Dazzler y Esplendor, pero, también, tiene presencia con Wyndham, Wyndham Garden, Ramada y Days Inn. En lo que resta del año, abrirá cinco Howard Johnson más y un Days Inn.