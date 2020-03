Flybondi y JetSmart permiten cambiar pasajes hasta el 31 de marzo sin multa

Luego de que el Gobierno anunciara este martes la cancelación de vuelos de cabotaje entre el viernes próximo y el martes 24, para evitar escapadas en el fin de semana largo en un contexto de pandemia del coronavirus, las low cost Flybondi y JetSmart anunciaron que flexibilizarán las políticas de cambio de tickets a los pasajeros afectados.

Tanto en para vuelos nacionales como internacionales, los pasajeros de Flybondi podrán realizar cambios de fecha sin ningún tipo de penalidad. El pasajero sólo deberá abonar la diferencia de tarifa, si la hubiera. Y los cambios podrán realizarse hasta el 31/03, explicó la compañía low cost.

Para gestionar las modificaciones en las reservas, podrán ingresar a https://booking.flybondi.com/pt/manage/manage-booking

En tanto, la empresa informó que para aquellos pasajeros que ya hayan realizado un tramo del viaje, los cambios deberán ser gestionados a través de los canales de Atención al Cliente: https://ayuda.flybondi.com/es-419/article/92-como-puedo-contactarme-con-flybondi

"Debido al flujo de consultas que tienen nuestros canales de atención, es importante aclarar que se les estará dando prioridad a los pasajeros que tienen su vuelo dentro de las próximas 48 horas. Y para aquellos casos de pasajeros que aún no pudieron realizar los cambios y la fecha de su vuelo original ya pasó, se respetará la política flexible", informó Flybondi.

En tanto, los pasajeros de JetSmart de vuelos nacionales e internacionales entre el 13 y hasta el 31 de marzo inclusive podrán realizar un cambio de fecha y/o destino, sin cargo, solo pagando la diferencia tarifaria en caso de que exista, sin importar cuándo haya sido comprado. Si aún el pasajero no tiene otra fecha de vuelo decidida, el pasaje no se perderá, aclaró JetSmart. "El monto de tu compra lo podrás utilizar más adelante, cuando tomes una decisión sobre una nueva fecha. Tu pasaje no se perderá, incluso si tu fecha de vuelo original ya pasó".

Al igual que Flybondo, desde JetSmart informaron que, en caso de no poder comunicarse con la compañía por la alta demanda y dado que el pasajero no perderá su ticket, sólo se comuniquen con el Contact Center de la empresa los pasajeros de vuelos que se realicen dentro de las próximas 48 horas.

JetSmart permitirá además un cambio de fecha o destino también a quienes hayan comprado pasajes entre el 13 y el 31 de marzo de este año para volar en cualquier fecha, sin pagar el cargo por el cambio, solo abonando la diferencia tarifaria en caso en que exista.