Exportaciones de carne: La Anónima, Swift y Marfrig, principales ganadores del cupo Hilton

El Gobierno nacional oficializó ayer la distribución de un total de 29.500 toneladas de carne vacuna para la exportación en el marco de la Cuota Hilton 2020/21. Mediante la resolución 151/2020 del Ministerio de Agricultura publicada en el Boletín Oficial, distribuyó la capacidad de envíos de cortes cárnicos de alto valor a la Unión Europea.

Para el nuevo período, comprendido entre el 1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, se estableció que el cupo de cortes enfriados de carne vacuna de calidad será distribuido en base a las past-performances, es decir a las entregas y cumplimientos en períodos anteriores.

La principal ganadora es la firma Importadora y Exportadora de la Patagonia, perteneciente al grupo de supermercados La Anónima. Propiedad de la familia Braun, la empresa que se creó en el sur del país ya tiene presencia en otras provincias, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Este año recibió 2400 toneladas y fue el jugador que mayor porción de la cuota se llevó. La cifra estuvo por encima de la que consiguió el año pasado, cuando obtuvo 2293 (106 toneladas menos).

No es la única beneficiada. Le sigue, en términos de volumen, Swift Argentina (Minerva), que exportará 2302 toneladas. En tercer lugar se encuentra Quickfood, perteneciente al grupo brasileño Marfrig, una de las mayores fabricantes de carne vacuna y productora de hamburguesas del mundo, con 2013 toneladas.

Por fuera del top-3 y en el cuarto puesto se encuentra Friar, el frigorífico del grupo Vicentin, con 1854 toneladas. Posee cuatro plantas de faena y elaboración de chacinados y supercongelados en la provincia de Santa Fe. Además, funciona como una cadena con venta al público, con 75 sucursales en 14 provincias.

En el quinto lugar le sigue con 1806 toneladas Gorina y en el sexto puesto con 1707 toneladas Rioplatense, de la familia Constantini. Detrás de ellos se ubicó con 1619 toneladas Arrebeef, la empresa fundada en 1921 por Jaime Borrell con una planta en el partido de Ramallo. Recibió 1619 toneladas.

Más abajo en el ranking quedaron Carnes Pampeanas (con 1383 toneladas) y Compañia Bernal (con 1231 toneladas). El empresario Alfredo Coto fue uno de los que menos cupo recibió, aunque integra el top-10. Le asignaron 1173 toneladas, aunque mejoró la cantidad con respecto al año pasado (83 toneladas más), cuando le concedieron 1089.

Estas primeras 10 empresas del listado cuentan con un 61% del total asignado. Concluyen el registro de exportadores frigoríficos con cuotas que van de 20 a más de 800 toneladas.

Se espera que con la distribución hecha por el Ministerio, la Argentina vuelva a cumplir con el cupo, tal como lo hizo en el período pasado, cuando cubrió el 94% de la cuota con embarcos por un total de 27.800 toneladas premium que generaron ingresos por u$s 283,1 millones. El valor de la tonelada promedio de estos cortes ronda los u$s 10.000, por lo cual se estima que ingresarán al país u$s 285 millones.

"Hay una gran vocación exportadora de las empresas que operan en el país. Estamos muy satisfechos con el esfuerzo conjunto que la cadena de ganados y carnes ha realizado en estas circunstancias", señaló al respecto el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Mediante un comunicado, el funcionario destacó, además, "el compromiso de nuestros productores ganaderos en ser parte de un negocio de altísimo valor agregado" y "el grado de aceptación que tiene la carne argentina en Europa".

La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne bovina sin hueso de alta calidad que la Unión Europea (UE) otorga a países exportadores. La Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota posee, con 29.500 toneladas anuales.

La mayor parte se distribuye entre empresas frigoríficas y una porción minoritaria se asigna a emprendimientos de grupos de productores ganaderos. Los cortes enfriados que integran la cuota son bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. Los cortes ingresan a la UE con un arancel del 20%.

En los primeros seis meses de 2020, se enviaron 415.000 toneladas de carne versus las 345.000 toneladas en igual periodo del año pasado, con una facturación que representó casi u$s 800 millones.