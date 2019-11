Ex Mercedes Haus: lanzan otra licitación más adaptada a la crisis

Finalmente, la licitación lanzada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes a inicios de agosto para el restaurante ubicado en el mismo predio, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, donde hasta agosto funcionó Mercedes Benz Haus, quedó desierta. El cambio de escenario económico tras las PASO, cuando el dólar subió de $ 46 a $ 62 y la incertidumbre electoral fueron claves en este resultado, ya que requiere una gran inversión, admitió Fiona White, directora ejecutiva de la Asociación, a El Cronista.

El oferente que más cerca estuvo en la licitación previa (un conocido grupo gastronómico con varios locales) no logró cumplir ciertos requisitos. Por eso, la semana próxima lanzarán un nuevo llamado, "más atractivo y adaptado a la situación actual", explicó White.

En concreto, se podrá ofertar sólo por una parte del predio de 900 metros cuadrados (m2), ya que podrán coexistir hasta tres locales gastronómicos en manos de distintos oferentes o de uno solo. También, a diferencia del llamado y concesiones previos, el canon se fijará en pesos, no en dólares. Y será por cinco años, pero con opción a cinco más, para que la inversión sea más redituable. Antes debían volver a presentarse.

"Pueden presentarse personas jurídicas o físicas, con experiencia en gastronomía. Buscamos hacer más tentadora la licitación, adaptada la situación actual. En lugar de ser en dólares, será en pesos, ajustables por el Índice de Precios de la Ciudad. Se fija un canon mensual de u$s 23 por m2, al tipo de cambio del Banco Nación a la fecha de cierre de la presentación de los pliegos, cuando se congela en pesos. Y se abona un canon llave, sobre la misma base, equivalente a tres meses", precisó White.

"A diferencia del llamado anterior, podrá haber diferentes locales de 200, 300 o 400 m2. El costo de inversión para poner a punto el lugar de 900 m2, con equipamiento y decoración, ronda u$s 1 millón. Si hay varios locales, la inversión y el canon son más bajos. Creemos que funcionaría muy bien una heladería, no hay muchas en la zona; podría coexistir con un lindo restaurante y otro más self service, para estudiantes", explicó. "Estoy segura que esta licitación será exitosa. Había muchos interesados, pero buscaban un local más chico y no se presentaron", agregó.

Parte del local está debajo del pabellón de muestras temporarias; por eso, hay restricciones básicas; la cocina debe ser eléctrica y no puede haber parrilla; tampoco se pueden realizar fiestas por las vibraciones de la música alta, que afecta a las obras de arte.

White destacó la ubicación privilegiada del predio y su relación con el museo. "Hay una diversidad de público interesante; pasan 600.000 personas por el museo todo el año, entre argentinos y extranjeros; está la Facultad de Derecho enfrente, los alumnos de talleres de la Asociación, además de la gente que pasea por la zona. Al ser locales chicos, pueden apuntar a distintos públicos y amortizar más rápido la inversión", dijo.

Además, buscan que los locales estén alineados "a la imagen e identidad del museo. Eso es algo que no logramos en el tiempo; no comprendieron el valor agregado que tiene ser la cafetería o restaurante del museo. Queremos que sean una continuidad de la experiencia del museo, sin ser temáticos", comentó White.

Las ofertas se recibirían hasta mediados de enero y a fines de febrero serían adjudicados. En 2018, la concesión del restaurante aportó $ 16,8 millones a la asociación, el 27% de sus fondos. En 2019, se estiman $ 23 millones. El dinero se utiliza, junto a otros ingresos por talleres, socios, patrocinio y donaciones, para solventar al Museo.

En el llamado previo, el canon fijado era de u$s 26.000 mensual; tras las PASO, se redujo a u$s 22.000. En 2014, Mercedes Benz y RGB ganaron la licitación por u$s 32.000 de canon, ajustable 8% anual. Claramente eran otras épocas. Su concesión vencía el 31 de octubre, pero dejaron de operar el 31 de agosto. Hasta 2014, funcionó por 15 años (tres períodos) el Módena Café Design.

Las instalaciones, construidas para realizar un evento, fueron cedidas por el Gobierno de la Ciudad a la Asociación del Bellas Artes en 1968, para ser licitadas por cinco años y obtener fondos para solventar al museo.