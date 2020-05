Ex CEO de WeWork acusó a SoftBank por abuso de poder en acuerdo de compra de acciones

El cofundador y ex director de WeWork, Adam Neumann, presentó este lunes una demanda contra el grupo japonés SoftBank Group y su Vision Fund por rescindir una oferta pública de u$s 3.000 millones a los accionistas de la startup inmobiliaria.

Tras la fallida oferta pública inicial (OPI) que lanzó We Work el año pasado, la firma acordó con SoftBank un paquete de financiamiento por u$s 9.600 millones y obtuvo el control de la compañía que, a partir de abril, arrojó una fuerte baja en la tasa de ocupación a raíz de la pandemia del coronavirus.

El acuerdo firmado entre WeWork y la tecnológica japonesa hacía eje en tres partes. En primer lugar, u$s 3.000 millones fueron destinados a una licitación de acciones cuando la firma estadounidense estuvo al borde de la quiebra. Además, SoftBank financió u$s 1.500 para inyección de capital, mientras que unos u$s 5.100 se dirigieron al financiamiento de deuda.

Según informó CNBC, Neumann presentó la demanda en un Tribunal de Delaware y apuntó: "Los abusos cometidos por SoftBank y su Vision Fund son tan descarados que han provocado acciones legales por parte de un comité especial de la junta de WeWork", confió el ex CEO que, durante este proceso, apuntaba a vender casi u$s 1.000 millones en acciones propias.

Por otro lado, un comité independiente también inició acciones legales contra el grupo japonés por rescindir el proceso de cancelación de acciones. El comité está compuesto por Bruce Dunlevie, quien es socio general de Benchmark Capital, accionista de WeWork, y Lew Frankfort, ex CEO del fabricante de bolsos de lujo Coach.

El grupo japonés, por su parte, confirmó que no continuará y argumentó que no se cumplieron las condiciones previas. El director legal de SoftBank, Rob Townsend, acusó falta de mérito en los argumentos de WeWork y señaló: "Según los términos de nuestro acuerdo, que firmó Adam Neumann, SoftBank no tenía la obligación de completar la oferta pública".

Los abogados de SoftBank cuestionaron además el derecho del comité especial de representar a los accionistas minoritarios, una afirmación que el comité rechazó el mes pasado.