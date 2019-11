Ex CCU y Quilmes abren 12 sucursales de su cervecería Rabieta en el país La firma, en la que también hay ex directivos de Diageo, inició su plan de expansión y abrió la primera franquicia en San Isidro. Prevé inaugurar otras dos sucursales en lo que queda de 2019 y 10 más en 2020. El desembolso para una franquicia va entre u$s 200.000 y u$s 300.000 como inversión inicial