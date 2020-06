Europa abre sus fronteras y los argentinos ya sacan pasajes: creció un 30% la demanda

Con la flexibilización de la cuarentena y la reapertura gradual de las fronteras en el Viejo Continente los argentinos se entusiasman con volver a viajar a Europa. En las últimos días, las agencias de viaje registraron un repunte de las ventas de entre un 15% y un 30%.

En principio, aunque la reapertura de fronteras está prevista para julio, recién el 1° de septiembre próximo se reanudarán los vuelos internacionales, aunque todavía no está claro si esta fecha será la definitiva del retorno de los viajes al extranjero, dada la extensión del aislamiento obligatorio en el país. KLM y American Airlines son algunas de las líneas aéreas que ya anunciaron que volverán a operar el 9 de septiembre.

En los últimos 15 días, las ventas de vuelos para Europa en AlMundo crecieron un 30% más en comparación a la quincena anterior. Las búsquedas para viajar a este continente también aumentaron en la plataforma virtual de la compañía un 15% adicional en el mismo período. "A lo largo de las semanas, observamos cada vez más un mayor interés por viajar a Europa a medida que se reactiva el turismo internacional", sostiene Dolores Silva Font, Head Regional de Vuelos de la empresa.

Entre los destinos preferidos, tanto en búsquedas como en ventas, se destacan Madrid y Barcelona (España), París (Francia) y Roma (Italia), con un tícket promedio de u$s 850. Las mujeres conforman el 52% de los compradores y adquieren entre dos y cuatro pasajes por transacción.

A partir del mayor interés de los usuarios, AlMundo lanzó la campaña “Europa 2020/2021”, con diversos beneficios y planes de financiación para destinos europeos, vigente hasta el 21 de este mes. Entre las promociones, además de vuelos, se encuentran cruceros, hoteles, departamentos, alquiler de vehículos y actividades, entre otros ítems que incluye la oferta, con descuentos de hasta el 60% en algunos casos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de ciertos bancos.

“Europa abrirá las fronteras a los visitantes a partir de julio. Para septiembre, ya habrán pasado dos meses de recepción de turistas, con la aplicación de los protocolos de seguridad e higiene pertinentes para viajar seguros”, afirma Silva Font, y agrega que, durante esa época, además, se disfruta el final del verano y el principio del otoño europeo: "Son los últimos días de calor, todavía largos, especiales para recorrer".

En tanto, las búsquedas de destinos de Europa en Despegar aumentaron un 95% en las últimas semanas, con Madrid, Barcelona, París, Roma y Estambul como los favoritos, para el último cuatrimestre del año y las vacaciones de verano 2021.

"Sumamos oportunidades que incluyen no buenos precios y la posibilidad de reserva flexible para cambiar las fechas del viaje sin cobro de penalidades, dos aspectos clave en la postpandemia", dice Paula Cristi, gerente general de la empresa para la Argentina y Uruguay, y enfatiza que Despegar continúa ofreciendo cuotas, valoradas por los viajeros argentinos. a través de alianzas con más de 92 bancos.

Avantrip también tuvo un incremento de las ventas en el último mes. "Junto con la baja de los casos de contagios en Europa, desde la segunda quincena de mayo, se empezó a vender un 15% más que en las semanas previas, con Madrid y Barcelona al podio. Recién desde la semana pasada, se observa una mayor demanda de otros destinos como Roma", señala Nicolás Posse, gerente de Producto de la empresa, y agrega que la mayoría de las compras son para viajar desde diciembre en adelante.

Asimismo, el ejecutivo aclara que la agencia está vendiendo, fundamentalmente, vuelos, y que no hubo un pico en la demanda de otros servicios como hoteles. "Es algo que no ocurría desde hace aproximadamente ocho años. Se había instalado como hábito anticipar la compra del viaje lo máximo posible, para así pagar en pesos antes de volar. Ahora, el consumidor se limita a adquirir el aéreo", explica Posse, y añade que "quienes compran en este contexto son personas que no forman parte del grupo de riesgo de Covid-19".

La lectura de Avantrip es que la gente utiliza estas ofertas como puerta de entrada al continente y que más adelante definirá la estadía, en base a la evolución del virus y los precios del destino. "Esto les permite moverse a sitios un poco más alejados, en caso de un rebrote, o a otras ciudades con valores más baratos. Se posterga la compra del alojamiento", indica el gerente.

Hay que tener en cuenta que, igualmente, el crecimiento se da a partir de una base casi nula de ventas. Es que, desde que comenzó la cuarentena obligatoria, la demanda se planchó y la industria fue una de las más perjudicadas por la crisis derivada de la pandemia.

Respecto a las tarifas, si se tiene el dinero y flexibilidad (por posibles reprogramaciones en el caso de que la emergencia sanitaria se prolongue) se trata de un buen momento para comprar: los precios están, en promedio, un 20% más bajos que antes de la pandemia, con opciones de cambios flexibles, comentan desde las agencias.

"Por estas horas, se consiguen pasajes aéreos en promoción por u$s 500 y u$s 800. Hay, levemente, un repunte en el interés y la demanda de los usuarios", cuenta Matías Mute, fundador del blog Promociones Aéreas, que difunde a diario ofertas de diversas aerolíneas.