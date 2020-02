Estudiar un MBA en el exterior sale el doble que en 2019

Cursar un Master of Business Administration (MBA) en una universidad extranjera es el sueño de muchos, pero que solo unos pocos pueden hacer realidad. Una maestría de estas características en una institución reconocida en el exterior siempre requirió una inversión alta, pero ahora es necesario un desembolso aún mayor que el de hace un año atrás.

Hoy, un MBA fuera del país le cuesta a los argentinos el doble que en 2019. Es que, aunque los valores de las matrículas se mantuvieron estables en dólares, por la devaluación y el impuesto PAIS, el costo se disparó, en pesos, un 100%.

Estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo implica una inversión estimada de, al menos, u$s 200.000. Una cifra que equivale a comprar un departamento de dos ambientes en la zona de Belgrano o Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se tiene en cuenta que el dólar cotizaba a casi $ 40 en febrero de 2019, en ese entonces hacían falta alrededor de $ 8.000.000. Pero ahora, con el billete verde a $ 63 en el mercado oficial, el monto sube a $ 12.600.000. A eso, hay que sumarle el recargo del 30% fijado por el impuesto "solidario" ($ 3.780.000). El presupuesto actual, entonces, asciende a $ 16.380.000.

Aunque la cifra resulta casi inaccesible para muchos que aspiran a tener una experiencia de este tipo, un grupo selecto todavía accede a ella. Los especialistas aseguran que pese al contexto macro local, las postulaciones no bajaron. "Quienes se irán este año ya cuentan con el capital para hacerlo. Tienen sus ahorros dolarizados y en cuentas fuera del país", dice Pablo Castro Huergo, director de MBA Tutor.

Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Executive Search y headhunter especializado en Top Management, coincide con él: "Es una decisión de largo plazo donde la coyuntura no influye tanto. Quien diseña el plan y tiene el presupuesto, no se echa para atrás, ya que no quieren volver al mercado nacional, sino hacer carrera en el exterior".

En este sentido, los candidatos buscan una puerta de entrada que les permita acceder a sueldos más altos en el extranjero. "No es rentable hacer un MBA internacional y regresar al país a una posición con un salario en pesos porque el retorno de la inversión es muy lento. A los alumnos, se les abren las puertas, con contactos globales. En la misma búsqueda de excelencia, están a la pesquisa de oportunidades en mercados económicamente más atractivos", afirma Iriarte.

Castro Huergo ilustra la situación: "La diferencia de sueldos es muy grande. Mientras que un gerente en la Argentina gana alrededor de u$s 1500, el salario en un país vecino como Chile es significativamente más alto, de u$s 5000. En Europa y EE.UU, la remuneración anual de un graduado de un MBA es superior a u$s 100.000. En nuestro país, el repago de la maestría implica años y años".

Asimismo, el experto agrega que el 85% de los estudiantes que cursan un MBA son graduados de la Universidad Di Tella y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). "Consideran que invirtieron durante años en prestigiosas carreras y que no perciben lo suficiente en el mercado local", enfatiza.

¿Cómo se compone el gasto de u$s 200.000? La suma incluye el valor del curso (las escuelas de negocios top-10 de EE.UU. son más costosas que las de Europa y Asia), que ronda en los u$s 150.000, y el costo de vida (gastos en transporte, alimentación y alojamiento, entre otros). Para ello, a los u$s 150.000 del programa hay que agregarle unos u$s 50.000 adicionales.

En caso de tomar la decisión, hay que hacerlo, al menos, un año antes. Eso implica también una inversión previa a ser aceptado por la universidad, ya que el proceso de admisión es onoroso: además de trámites burocráticos que deben realizarse, hay que rendir exámenes internacionales como el GMAT, IELTS o TOEFL, cuyos valores rondan los u$s 200, por lo que es aconsejable realizar un curso de preparación, que tiene un costo aproximado de u$s 1500. También, hay algunas universidades que cobran la recepción de las solicitudes entre u$s 100 y u$s 300, sin que eso signifique que el candidato quede seleccionado.

Un ranking elaborado por el Financial Times (FT) dio a conocer el top-10 de las escuelas de negocios más reconocidas y sus costos. Luego de cuatro años, Harvard volvió a ubicarse en la cima del listado, que reconoce a las universidades más prestigiosas a nivel global.