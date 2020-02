Enacom: las prioridades, conectividad e igualar ventajas competitivas

Un par de veces durante su presentación en sociedad, el nuevo titular del Ente Nacional de Comuniaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, mencionó como rasgos que tomará su gestión la necesidad de "emparejar las ventajas competitivas" de los actores en el negocio de las telcos.

"Somos pro empresa; queremos que compitan e igualar las ventajas competitivas donde no las haya", expresó en una rueda de prensa en donde anticipó los ejes de lo que será la tarea del organismo regulador de los servicios de comunicación audiovisual, de telecomunicaciones y conectividad. Fijó como objetivo la necesidad de extender la conectividad "donde no llegan los privados".

Ambrosini, quien integró el directorio del Enacom durante la gestión anterior, en representación de la oposición, evitó marcar la cancha en referencia a las políticas de sus antecesores. Y anticipó algunas de las posiciones en relación con el sector. "Nosotros tenemos qué hacer. No sé qué podrían ofenderse, por ejemplo, si es que las empresas tienen el compromiso de desplegar la red y no lo hacen. No queremos ofender a nadie", explicó.

Cuando se refirió a "la cancha" a emparejar, destacó el diálogo que tiene con las empresas. Pero marcó que con el Grupo Clarín se propone "emprolijar" el cumplimiento de obligaciones. Se refería a la devolución de espectro que Telecom debe de cuando adquirió Nextel, de forma tal de ponerlo a disposición tanto para la licitación como para su readjudicación. "Quedan entre 20/40 megahertz", dijo Ambrosini. No obstante, en Telecom aclararon que los plazos previstos culminan en junio de este año, con lo cual no estarían ante ninguna "desprolijidad".

Sin embargo, en el fondo se está pendiente de otro tipo de negociación. Ambrosini sostuvo que la Argentina tiene una deuda en materia de la distribución del espectro. "Vamos a analizar una suba del cap". Se refería a la ampliación del espectro disponible por operador, actualmente en 140 mHz cada uno. Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, en 2020 debería ser de 1960 mHz. La Argentina cuenta actualmente con 520 mHz, debía recomendado debía ser de 1360 mHz.

El Enacom apunta así a recuperar espectro antes de avanzar en una redistribución, mientras que Telecom aspira, sí, a que se defina esa política antes de la devolución.

Sobre Telefónica, con cuyas autoridades tuvo un encuentro el martes, Ambrosini indicó que entiende que la actitud "vendedora" de las operaciones en América latina, incluidas la de la Argentina, no habían sido notificadas -ni la empresa ni el organismo- de ninguna oferta formal. "Ellos plantean que necesitan un socio o inversores de largo plazo para ganar liquidez para la compañía. Yo creo que sería más fácil ir a una asociación con operadores, como hicieron en México con AT&T", opinó.

Adelantó también que advertirá a Claro acerca de posibles "políticas predatorias" en las ofertas de paquetes de servicios (Internet, celular, conectividad) a precios muy bajos, que impiden la competencia a las Pymes. "No puede ser que haya operadores que están haciendo inversiones muy importantes, tendidos de redes, y se aprovechen de tecnologías propietarias para competir de ese modo", dijo, refiriéndose a los acuerdos para no paquetizar contenidos en la industria.

Precisamente, el principal foco al que dirigirá su accionar, anticipó Ambrosini que serán las cooperativas. "Son las más castigadas, estaban en un olvido", dijo, respecto del segmento de proveedores de servicios TIC, donde ubicó en términos generales a las Pymes.

"Vamos a poner énfasis en la atención a las cooperativas, la relación con ellas estará a cargo de alguien sensible con su problemática", adelantó Ambrosini. Una precisión de por dónde compensar competitividad.